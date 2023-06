FRYKTER DETTE: Lange køer kan bli et faktum under hektiske sommerdager på europeiske flyplasser.

Frykter flyplasskaos: Dette er reisetipsene du burde kunne

Reiseglade og ferieklare nordmenn skal snart ta av til sine utvalgte drømmedestinasjoner. Før det kommer Avinor med en bønn til Ola og Kari Nordmann.

Kortversjonen Det fryktes flyplasskaos flere steder i Europa i sommer på grunn av streik, mannskapsmangel og flygeledermangel.

Avinor forbereder seg ekstra godt og bemanner opp på norske flyplasser for å takle situasjonen.

Flyanalytiker anbefaler å fly direkte til destinasjonen og begrense seg til håndbagasje for å unngå problemer under reisen. Vis mer

Fjorårets reisemareritt med både langvarig streik og enda lengre køer ligger fremdeles ferskt i minne for mange nordmenn.

Men eksperter spår at vi også denne sommeren må forberede oss på flyplass-kaos.

Dette er noen av årsakene ekspertene peker på:

Det er varslet streik på en rekke flyplasser i Europa, deriblant på Heathrow i London. Avvik på én flyplass vil kunne føre til følgefeil flere steder i Europa.

Det ligger an til mannskapsmangel på flere flyplasser, særlig knyttet til infrastruktur som bagasje.

Flygeledermangel er allerede et faktum på Kastrup i Danmark. Også i Frankrike aksjonerer flygeledere.

Også Avinor, som eier og driver flyplassene i Norge, frykter reisekaos – og tar grep allerede nå.

– Vi forbereder oss ekstra godt på sommeren, både med tanke på problemene i fjor, og det som varsles rundt oss i Europa, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Harald Nygaard Kvam til VG.

OSLO LUFTHAVN: Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Harald Nygaard Kvam.

Bemanner opp

Avinor forventer at det vil bli forsinkelser på flygninger inn og ut av Norge, som følge av problemer i Europa. De forventer også at forsinket bagasje fra enkelte europeiske flyplasser kan bli et problem.

– Derfor har vi bemannet godt opp, særlig på Oslo lufthavn som er flyplassen med desidert flest passasjerer som reiser til og fra utlandet, sier Nygaard Kvam.

Avinor har blant annet ansatt flere flyplasshjelpere og bemannet opp operasjonssenteret.

– Vi har robust bemanning i sikkerhetskontrollen, slik at det ikke skal bli unormalt lange køer her. Dette er et problem vi så flere steder i Europa i fjor og muligens i år, og som vi ønsker å unngå, avslutter Nygaard Kvam.

Noen grep kan du også ta selv. Her får du tipsene for en så smertefri reise som mulig:

Info For deg som skal fly utenlands: Det er lurt å forberede seg. Følger du godt med på informasjon fra flyselskapet og også flyplassen(e) du reiser til og fra, er det lettere å unngå unødig venting og køer, eller å forberede seg på dette.

Ikke pakk viktige ting i innsjekket bagasje. Medisiner, dokumenter og annet bør du alltid ha med deg om bord i flyet, i tilfelle kofferten din blir forsinket eller borte. Kilde: Avinor Vis mer

Info For deg som skal fly innenlands: Sjekk inn på mobilen eller innsjekkingsautomater om du kan – for å unngå kø.

Skriv ut bagasjelapp og lever din egen bagasje på bagdrop – om du kan, for å unngå kø

Sjekk hva billetten din tillater av kolli, flyselskapene opplever at folk ikke sjekker dette og møter med kolli de må betale ekstra for

Tenk deg om før sikkerhetskontrollen: Væske, PC/nettbrett skal i eget brett, og små gjenstander er lurt å putte i lommer eller sekk.

Møt i henhold til oppsatt tid fra flyselskapet man reiser med. Det finnes ingen fasit, da selskapene opererer med ulike tider for innsjekk. Kilde: Avinor Vis mer

Kan bli kaos, men ingen grunn til panikk

– Noen maler det veldig svart, men jeg er egentlig ikke helt der, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til VG.

Han forklarer at hovedårsaken til fjorårets kaos var at mange flyplasser var dårlig forberedt etter pandemien, med blant annet mannskap uten fullverdig opplæring. Det er ikke tilfellet i år.

– Sånn sett ligger alt til rette for at ting skal gå mye bedre i år, sier han.

EKSPERT: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Men Elnæs peker likevel på flygelederne i Frankrike som en svart joker.

– De kan skape mye trøbbel. Når du og jeg skal til destinasjoner sør i Europa som for eksempel Malaga, flyr vi gjennom fransk luftrom. Går flygelederne til aksjon slik de har gjort gjennom hele året stenges luftrommet og vi må fly utenom. Det tar mye lenger tid og kan skape forsinkelser, forklarer han, og legger til et annet usikkerhetsmoment:

– Det er noe usikkerhet omkring Lufthansas pilotforening som holder «fred» ut juni, i påvente av ny avtale med Lufthansa.

Det betyr at tyske piloter potensielt kan gå ut i streik i juli.

Som Avinor, kommer også Elnæs med oppfordringer til reiseglade nordmenn:

– Å reise direkte til destinasjonen er den beste måten å unngå trøbbel på.

– Dersom man likevel må fly via et sted er det lurt å begrense seg til å reise med håndbagasje. Da har man ett mindre problem, avslutter han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post