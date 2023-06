Per i tårnet

I dette tårnet speider

I 19 somre har Per Evensen (77) klatret opp i brannvakt-tårnet. I år kjenner han for første gang på en uro.

– Det er helt spesielt tørt nå. Og hele denne uken er det meldt sol og varmt. Jeg frykter det verste, sier han.

Per Evensen har akkurat kommet seg opp i det 14 meter høye brannvakt-tårnet på Linnekleppen i Østfold. Helt i toppen er en to kvadratmeter liten stue. Her skal han sitte en uke i strekk og speide etter brann.

– Det er en spesiell livsstil. Jeg føler meg aldri ensom, men jeg kan bli fryktelig sliten i øynene, sier Per.

På klare dager kan han se helt til Gaustatoppen, om lag 170 kilometer vestover. Han kan også skimte Holmenkollen og store cruiseskip på vei inn Oslofjorden. I fjor oppdaget han en brann ved Tønsberg.

– Alle branner begynner i det små. Min oppgave er å oppdage dem, før de blir store og farlige.

Per anslår at han har varslet om over 200 branner i årenes løp.

Han kommer til å være spesielt oppmerksom den neste uken, sier han.

– Jeg kommer nok til å stå opp noen ganger i løpet av natta, sier han.

Lite nedbør i mai har gjort at skogbrannfaren er høy. Og det ser ut til å vare.

Denne uken brant et areal tilsvarende 45 fotballbaner i Trømborgfjella i Østfold. Brannsjef ved Indre Østfold brann og redning IKS, Rigman Pents, var klar i sine råd fredag:

– Vis stor aktsomhet ute i skogen. Ikke bruk åpen ild, sigaretter, engangsgriller. Alt som kan skape en brann må unngås, sa han i VG.

Varslingstjenesten Varsom melder på sine nettsider at vegetasjon kan antennes svært lett og veldig store områder kan bli berørt.

– Akkurat nå ser jeg mot øst og der er det en brun røyk, opplyser Per, før han legger til at det ikke er farlig.

– Det er bare en bil som kjører langs en tørr skogsvei. Skogbrann er hvit. Ser jeg det, slår jeg alarm øyeblikkelig, sier han.

De viktigste arbeidsverktøyene er solbriller, kikkert, gradevinkel og kart.

– Jeg bruker gradevinkelen til å finne ut hvor røyken kommer fra. Og så teller jeg åsrygger. Jeg har blitt ganske god til å lese naturen her i årenes løp. Det er ikke ofte jeg bommer helt.

Tårnet på Linnekleppen er det eneste bemannede brannvakt-tårnet i Nord-Europa, ifølge nettsidene til Rakkestad kommune.

Hver sommer siden 1908 har det vært vakter på jobb i sommermånedene.

Per Evensen hadde jobbet flere tiår i ambulansetjenesten, da han bestemte seg for å prøve seg som brannvakt.

– Jeg var nysgjerrig på hvordan jeg ville takle ensomheten og lengtet vel kanskje også til skogens ro.

Men han var sjelden alene, oppdaget han. I området kryr det av turgåere.

– Og det ble jeg glad for, for jeg er jo veldig glad i mennesker også, sier Per.

Han har ett enkelt råd til alle som skal ut i naturen den neste uken:

– La fyrstikkene bli igjen hjemme.