RAMMET: Oslo kommune har Visma som leverandør og er også rammet.

Bekymringsmeldinger til barnevernet rammet av teknisk svikt - disse kommunene er rammet

Feilen har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner. Bergen, Oslo og Tromsø er blant de som er rammet.

En teknisk feil i kommunenes datasystem for barnevernet har ført til at bekymringsmeldinger aldri har kommet frem til barnevernet.

Visma har laget systemet, og sier at 244 kommuner bruker integrasjonen som er omfattet av feilen.

Oslo kommune har også Visma som leverandør.

– Vi er berørt av systemfeilen. Helseetaten er i dialog med Visma for å kartlegge i hvilken grad vi er berørt. Vi vet ikke hvor alvorlig dette kan være, sier pressekontakt i Oslo kommune, Ingrid Lønrusten Rogstad, til VG.

SLIK SER DET UT: Hvis du vil sende en bekymringsmelding, ser nettsiden ut som dette. Når meldingen er skrevet, skal kommunen det aktuelle barnet bor i bli varslet og gjøre en vurdering.

I Bergen kommune er det snakk om at 21 bekymringsmeldinger aldri har nådd frem og senere er blitt slettet.

Det betyr at det finnes 21 bekymringsmeldinger som aldri er blitt fulgt opp og at kommunen ikke kjenner innholdet i dem.

– Vi gjør nå det vi kan for å finne ut alt vi kan om de slettede meldingene. Vi er bekymret for barna som er omfattet i meldingene, sier direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, Kjetil Århus.

Tromsø kommune bekrefter overfor TV 2 at de benytter seg av samme system, og derfor også er rammet.

Kommunikasjonssjef i Kristiansand kommune, Ingunn M. Kvivik, forteller til VG at de benytter seg av de samme systemene. Det er imidlertid uklart om det har oppstått noen feil hos Kristiansand kommune.

– IT søker i loggene nå for å se om dette har påvirket oss, og om det er feil hos oss. Foreløpig vet vi ikke. Vi ser på dette som kjempealvorlig, sier Kvivik.

VG har vært i kontakt med Trondheim kommune. De har ikke opplysninger om at dette gjelder dem, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller til VG.