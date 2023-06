Slo politibetjent i ansiktet

To er arrestert i Tysvær etter en episode med politiet, og mistanke om voldsutøvelse mot en annen.

Politiet stanset en bilfører i Førresdalen i Tysvær kommune. I bilen var bilfører og en passasjer.

– Etter basketak med politiet klarte passasjer å stikke av. Det er kontroll på fører, som fremstår ruspåvirket,skriver politiet i Sør-Vest.

– En politibetjent er slått i ansiktet under basketaket og oppsøker legevakten for sjekk. Fører fremstilles for blodprøve.

Politiet fikk etter søk i området kontroll på passasjeren. Begge er menn i 20-årene. De to er i tillegg mistenkt for en voldsutøvelse mot en fornærmet tidligere på natten.

– Dette var også bakgrunnen for at aktuelle bil ble stanset.

Den fornærmede blir tilsett av helse, men er i følge operasjonsleder Irene Ragnhildstveit ikke alvorlig skadet.

Hun sier det var den fornærmede selv som meldte fra at han var blitt utsatt for vold.

Vet dere om det er noe kjennskap mellom partene?

– Det vet vi foreløpig ikke noe om, og det vil etterforskningen forsøke å avdekke.

Politiet ønsker foreløpig ikke å si hvor voldshendelsen skjedde, men det skal ikke ha vært innendørs i en bolig.

De to mistenkte er pågrepet og innsatt i arrest.

