BESTEVENN: Quattro (8) stakk plutselig av midt på natten.

Hunden ble redningen etter drapsforsøket – nå er han savnet

Hund ble terapi for Silje (42) etter at hun overlevde et drapsforsøk. Nå er hennes bestevenn Quattro (8) sporløst forsvunnet.

Natt til tirsdag i forrige uke åpnet Quattro selv ytterdøren og forsvant hjemmet sitt på Trofors på Helgeland i Nordland.

Siden da har matmor Silje Eirin Aufles Valstad (42) knapt fått sove.

– Sist jeg så Quattro var i tretiden natt til tirsdag. Da lå han på rommet sammen med meg og koste seg. Da mannen min kom hjem fra jobb på morgenkvisten, spurte han hvor hunden var og hvorfor ytterdøren sto åpen, forteller Silje til VG.

Siden da har hun lett etter bestevennen sin.

– Det er hund som gjør at jeg er der jeg er i dag, forteller hun til VG.

BORTE: Mange har engasjert seg i søket etter Quattro.

Utsatt for drapsforsøk

For å forstå hvor viktig hund er for Silje må vi spole tilbake nesten 23 år.

Etter en russefest natt til 17. mai 2000 bestemmer da 19 år gamle Silje og kompisen Morten Kristiansen (16) seg for å sove ute på gresset på en parkeringsplass ved Orkdal Fritidspark på Lauvås.

Det ble for trangt og varmt inne i bilen hvor Morten og Silje skulle overnatte sammen med to andre.

Omkring klokken 05.00 på morgenen 17. mai blir Morten og Silje funnet blodige, med store knusingskader i hodene etter gjentatte slag med stor kraft.

Morten døde på sykehuset timer etter de ble funnet. Silje var alvorlig skadet, men overlevde.

Drapsvåpenet var steiner på 4,3 og 0,5 kilo.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Saken fikk massiv oppmerksomhet og ble i mediene kjent som Orkdal-drapet.

Den da 19 år gamle drapsmannen ble funnet ved siden av Silje og Morten, tilsynelatende bevisstløs og med ofrenes blod på hender og klær.

Motiver har hele tiden fremstått som et mysterium for politiet. Drapsmannen hevdet at han ikke husker noe av det som skjedde og var svært beruset da han ble funnet.

I 2003 ble han dømt til 14 års fengsel i Frostating lagmannsrett, etter først å ha blitt dømt i tingretten og frikjent en gang i lagmannsretten.

Her er lagmannsretten på befaring i den tredje rettssaken:

1 / 2 PÅ ÅSTEDET: Her er Silje på befaringen på åstedet under den tredje og siste rettssaken. REKONSTRUKSJON: Lagmansretten var på befaring på åstedet for drapet under den tredje rettsrunden i mai 2023. forrige neste fullskjerm PÅ ÅSTEDET: Her er Silje på befaringen på åstedet under den tredje og siste rettssaken.

Etter å ha blitt alvorlig skadet i drapsforsøket var det ikke alt som fungerte som før.

– De første årene var veldig vanskelige. Jeg kunne ikke snakke, og jeg kunne ikke skrive. Jeg hadde problemer med å forstå alt som ble sagt. I starten var jeg bare en grønnsak. Det var veldig vanskelig, forteller hun til VG.

Men da hun fikk hunden Siko åpnet verden seg for henne. Hunden gjorde at hun kom seg ut hver dag fordi den måtte luftes.

– Jeg kalte ham Siko fordi jeg måtte ha et enkelt navn jeg klarte å si. Jeg hadde han med meg overalt. Det var hunden som gjorde at jeg klarte å åpne meg og snakke litt mer med folk igjen, forteller hun.

Bestevennen fikk hun ha i 15 år. Og etter at Siko gikk bort, ble savnet etter en ny hund stor.

FORTVILET: Silje forteller at hun ikke vil få ro før hun vet hva som har skjedd med Quattro.

Leter tidlig og sent

I coronapandemien fikk de Quattro – en blandingshund mellom Tervuren og Finsk spetz.

Han ble raskt en del av familien, og da han forsvant hadde de hatt ham i nesten to år.

– Jeg kommer ikke til å få ro før jeg får svar, sier Silje til VG om hunden sin.

To ganger har hun falt og skadet seg, mens hun leter etter Quattro. En av gangene ble telefonen ødelagt. Men selv om hun har vondt og blåmerker, har hun ikke gitt opp.

– Jeg biter i meg smertene, forteller hun til VG.

– Jeg har vært ute tidlig om morgenen og sent på kvelden for å lete etter ham, forteller hun.

Silje er bekymret for at folk som ser han, kanskje tror han er en rev på grunn av den rødlige pelsen.

– Quattro er utrolig glad i folk. Han blir glad hver gang det kommer besøk. Vi pleiere å si at det er nesten så han vil «spise» folk, forteller Silje.

GLAD HUND: Silje beskriver Quattro som en hund som er glad i folk.

Hege Kronberget og Nina Hauge var med å starte den frivillige gruppen Team hundespor, som gir gratishjelp til eiere som ha mistet sine hunder.

– Vi er fire damer med forskjellige kvaliteter som jobber sammen og stiller alltid opp for hverandre. Det gjør at vi sammen blir et godt team, sier Hege.

Da hun først kom over et Facebook-innlegg med savnede Quattro, var det umiddelbart noe som fanget oppmerksomheten hennes.

– Jeg klarte ikke å få saken ut av hodet. Silje hadde skrevet «hjelp», men det var få oppdateringer i saken og jeg lurte på om hun hadde noe hjelp, sier Hege.

Hun tok kontakt med Silje. De to hadde flere samtaler til alle døgnets tider og fikk raskt et tillitsforhold. Selv om Team hundespor i utgangspunktet holder til i Innlandet, følte hun at hun måtte bidra.

Hege Kronberg med sine tre hunder.

– Da ble jeg fortalt historien om fortiden hennes, da skjønte jeg at det er enda viktigere å hjelpe, sier hun.

Da gikk Hege og Nina til verks. De har laget kart, snakket med reineiere og folk som er kjent i området, forsøkt å utelukke steder Quattro kan være og engasjert folk til å søke.

Men de trenger mer hjelp:

– Vi er avhengig av hjelp med droner, helikopter og snøscooter for søk i vanskelige områder. Det er det vi nå undersøker om er mulig, sier hun.

Hege forteller at de også vurderer å sette opp en Spleis for å hjelpe Silje. Team hundespor bruker penger av egen lomme når de gjennomfører søk.

– Vi har masse håp og motivasjon. Nå jobber vi med et område vi mener kan være ekstra aktuelt, sier hun.

Nina Hauge med hunden fant.

Info Tre teorier De er tre teorier som peker seg ut for Hege: Quattro kan ha gått i elven – da er det vanskelig å finne ham.

Noen har plukket ham opp fra veien og vet ikke at han er savnet.

Quattro er på et langt eventyr og har rotet seg bort. Den siste har Hege mest tro på. – Derfor er det viktig å nå ut til alle, som de som er på turisthytter og folk som ferdes langs veiene. Vis mer

Ber om tips

– Er den i stand til å overleve på egen hånd så lenge?

– Ja, det kan han med den pelsen. Han kan finne uthus og hytter, det finnes mat. Det er snø så det finnes væske. Han kan klare seg lenge, sier Hege.

Hege ber om tips på Facebook-gruppene «Team hundespor» eller «Spør om hva du vil Trofors».

– Det er blitt en personlig og følelsesladet sak. Det er en altoppslukende sak. Silje trenger svar uansett utfall, sier Hege.

Flere i lokalsamfunnet på Trofors har engasjert seg i søket etter hunden.

– Det er veldig rart at ingen har sett ham i det hele tatt. Han er ikke glad i å springe i snø, og er mer glad i gå på vei. Det er flere hunder som har hatt løpetid, men det er ingen som har reagert eller meldt fra om noe, sier Silje.

Hun er takknemlig for alle som har engasjert seg – blant annet på Facebook – og bidrar i søket etter den savnede hunden.

Søket foregår fremdeles i områdene ved Trofors, Hattfjelldal, Mosjøen, Brønnøysund og Mo i Rana. Hun håper folk som observerer hunden melder ifra.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post