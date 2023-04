KLAR FOR VALG: Lena Marie Hansen (35) er glad for å bli nominert til kirkevalget. Hun skal jobbe for at alle får en tilhørighet, blir ivaretatt og får være seg selv, sier hun til VG.

Lena (35) nominert til kirkevalget: − Tror hverken på Gud, Jesus eller djevelen

Lena Marie Hansen (35) visste ikke at hun sto på valglista til menighetsrådet. Nå vil hun bidra til å skape en åpen og inkluderende kirke for alle.

– Jeg ble overrasket da jeg ble valgt som kandidat – men det var også veldig koselig. Jeg ble døpt i kirken, barna mine er døpt der og jeg giftet meg i kirken, forteller Lena Marie Hansen.

35-åringen, som jobber som helsefagarbeider i Tinn kommune, troner helt øverst på listen over 20 kandidater til kirkevalget kirkevalget Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023, samtidig som kommunevalget. Alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme ved Kirkevalget. Kilde: kirken.noi Rjukan. Den utfordringer tar hun på strak arm.

Saken ble først omtalt av Rjukan Arbeiderblad.

– Jeg synes det er mye mobbing og utestengelse av andre. Jeg håper at folk tør å være seg selv. At man er snill, er det viktigste. Jeg vil at alle skal føle seg velkommen, sier hun til VG.

Akkurat det ønsker hun å bidra med også i kirken.

GIFTET SEG: Her står Lena Marie Hansen brud. Hun giftet seg i kirken i Rjukan. Nå kan hun bli valgt inn i menighetsrådet til samme kirke.

Har «666» i ansiktet

På Rjukan er de fleste innbyggerne vant til Lena Marie Hansen, men hun blir lagt merke til av andre.

Hun har dekket kroppen med tatoveringer. På kinnbeinet har hun tatovert «666», og i pannen har hun et kors. Hun har også et opp ned-kors.

– Ja, det er noe enkelte henger seg opp i. Folk på Rjukan og i menigheten kjenner meg. De vet at jeg ikke er en satanist, sier hun.

– Jeg tror hverken på Gud, Jesus eller djevelen. Men jeg tror på det gode og onde i livet.

Lena Marie har tidligere stilt opp i Aftenposten-reportasjen Trynefaktor. Også da fortalte hun om 666-tatoveringen i ansiktet, og at den symboliserte det helvetet hun tidligere har vært gjennom i livet.

– Tatoveringene forteller en del av livshistorien min. Det er en mening bak dem, sier hun til VG.

Nåværende leder i menighetsrådet Karin Ødegård, tror ikke Lena Marie Hansens manglende gudstro står i veien for at hun kan gjøre en god jobb for menighetsrådet.

– Den norske kirke er en folkekirke der alle er like bra. Alle er velkomne som de er. Jeg graderer ikke troen til folk. Det får de gjøre selv, sier Ødegård til VG.

Selv om Lena ikke renner ned kirkedørene, forteller hun at hun trives godt der, og synes det er et vakkert sted å være. Hun forteller at hun ofte blir rørt når hun hører barn og voksne synge i kirken.

– Godt rykte i Rjukan

Anne Gunleiksrud i menighetsrådet i Rjukan er kjempeglad for at Lena Marie Hansen er positiv til å stille på valg.

– Hun sier hun ønsker å inkludere alle. Det er helt supert. Akkurat slike personer som Lena ønsker vi å ha i menighetsrådet. Kirken skal være et rom som alle kan bruke og føle seg velkommen i, sier Gunleiksrud til VG.

– Noen synes det er kontroversielt at hun har mange tatoveringer, men for oss er det sekundært. Vi bryr oss om personligheten hennes. Hun er et raust og positivt menneske.

Gunleiksrud forteller at Lenas navn kom opp under nominasjonsmøtet, og at de besluttet å sette henne helt øverst på valglista.

– Hun er ung, og hun er den hun er. Hun står på, og hun tør å fargelegge både ansikt og kropp. Hun har et veldig godt rykte på seg i Rjukan, og er en all right og jovial dame, forteller hun.

TATOVERINGER: Lena Marie Hansen har pyntet kroppen sin, og tatoveringene har en mening for henne. – De forteller livshistorien min, sier hun til VG.

– Får masse støtte

Til VG forteller Lena at hun tidligere har blitt dømt for tatoveringene sine. Hun legger blant annet merke til enkelte stygge kommentarer hun får på nettet når hun har vært omtalt i media.

– De bryr jeg meg ikke om. Jeg vet hva jeg er god for. Jeg har på en måte blitt vant til det på grunn av trynefaktoren. Jeg synes også jeg får masse støtte, og at det er mange som tar meg i forsvar. Det blir ren underholdning å lese de negative kommentarene. Det sier mer om de som skriver dem, enn om meg, sier hun.

Nettopp det å være inkluderende er noe hun vil ta med seg dersom hun blir valgt inn.

– Det spiller ingen rolle hvordan man ser ut. Hvor mange er det ikke som ser ut som meg? Jeg ser ikke negativt på det. Det forandrer ikke meg som person, selv om jeg har tatoveringer, sier hun.

– Hvordan vil du beskrive deg selv?

– Jeg er en omsorgsfull person, som er veldig glad i andre mennesker og elsker dyr. Også liker jeg å hjelpe andre om jeg kan det. Jeg synes det er givende å jobbe med mennesker, og hater når folk blir behandlet urettferdig, svarer Lena.