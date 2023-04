Emil Myhre Marienborg (20) og Ingvild Reinaas Bjørshol (20) omkom i ulykken i Trysil

OMKOM I ULYKKE: Det var Emil Myhre Marienborg (20) fra Oslo og Ingvild Reinaas Bjørshol (20) fra Levanger som omkom i ulykken på fylkesveg 26 i Trysil andre påskedag.

Foreløpige funn tyder på at de fikk sleng på bilen og kom over i motsatt kjørefelt.

Det var Ingvild Reinaas Bjørshol (20) fra Levanger og Emil Myhre Marienborg (20) fra Oslo som omkom i ulykken på fylkesvei 26 i Trysil andre påskedag.

Samboerparet hadde feiret påsken i Trysil og var på vei hjem til Trondheim hvor de begge studerte da ulykken inntraff, skriver politiet i en pressemelding.

Navn og bilder offentliggjøres i samråd med pårørende.

SAMBOERE: Bilde av Emil Myhre Marienborg og Ingvild Reinaas Bjørshol på vinterferie tidligere i år.

Politiet fikk melding om ulykken ved Engerneset, nord i Trysil, andre påskedag klokken 12.48.

– Foreløpig tyder det på at bilen med de to avdøde har kommet over i motgående kjørefelt. Spor på stedet tyder på at sjåføren har fått sleng på bilen, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt til Østlendingen tidligere denne uken.

Totalt fire personer var involvert i ulykken. Personene i den andre bilen ble tatt hånd om av helsepersonell og ble ikke alvorlig skadet.

