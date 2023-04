PÅSKEFJELLET: Mange drar til Geilo i påskedagene.

Bønn til hyttefolket: Hold dere unna legesenteret

Påske betyr hyttetur for mange nordmenn. Men for helsetjenesten på mindre plasser er kapasiteten allerede sprengt, om de ikke skal hjelpe hyttefolk i tillegg.

Ordfører Petter Rukke (H) i Hol, der hytte- og skistedet Geilo ligger, har en bønn til hyttegjester i kommunen: Hold dere unna Geilo legesenter, om det ikke er akutt.

Kommunen opplyser at de ikke har kapasitet på legesenteret til å ta seg av annet enn strakshjelp og hjelp til de som har lovfestet rett på tjenester fra kommunen. Det er lokalavisa Hallingdølen som første omtalte saken.

Hyttegjester som kommer i høytiden, bes bruke legetjenester der de kommer fra, og ikke oppsøke legehjelp om de ikke absolutt må.

Ordføreren oppsummerer beskjeden fra kommunen slik:

– Hvis du har vondt i halsen er det ikke noe vits i å gå på legekontoret for å få time der. Men hvis du føler deg akutt syk, tror du har hjerteinfarkt eller noe annet alvorlig, så blir du tatt inn.

Tredobling av befolkningen

Rukke forteller at det er 4500 fastboende i Hol, og at det normalt er rundt 13.000 folk som oppholder seg i hyttekommunen. Men i påsken tar det av – da sier han det kan komme opp i 40 – 50.000 mennesker

– Vi bemanner alltid opp i påsken. Men vi har også prøvd å strekke oss veldig langt, og vi ønsker ikke å presse legene så langt som vi kanskje har gjort tidligere. Hvis du skal ha god beredskap, da burde du helst ikke ha for mye å gjøre, sier han til VG.

ORDFØRER: Petter Rukke sier folk skal få hjelp om de har hjerteinfarkt – men ber dem sjekke blodtrykket i hjemkommunen.

Han sier kommunen hadde et hyttemøte med hytteeierne mandag, der problemstillingen ble diskutert.

– Det var klart at noen ønsket å kunne bruke lege her, men de hadde veldig stor forståelse for viktigheten å være klar hvis det skulle skje noe. Så det var en god tone.

Tidligere har de prøvd å tilpasse tilbudet, og vurdere mer fra sak til sak. Men det kan det være mindre forståelse for, mener han.

– Da blir det sånn – vi kan ta den ene, men så blir det to, og så blir det tre. Og hvis noen får, så blir det sånn «hvorfor får ikke jeg lov», sier han, og understreker samtidig at ingen må nøle med å ringe hvis man har behov for akutt helsehjelp.

– Da får du en faglig vurdering, og hvis du trenger legehjelp, skal du få det, sier han.

MYE EKSTRA: Helsevesenet i Hol forbereder seg alltid på stor pågang i påsken.

Alle mann på dekk

Det er ikke bare hyttefolket som må tilpasse seg: Heller ikke fastboende blir satt opp på legetime i påsken. Hvis de bestiller time nå, får de time etter påskeuka, forteller Rukke.

– Er det noen av dem som blir misfornøyde med å måtte vike for hyttefolket da?

– Nei da, de er så glade i å ha gjestene på besøk atte, sier han, og legger til:

– Det er veldig stor forståelse for at vi ønsker å være beredt hvis det skulle skje en ulykke eller noen skulle få alvorlig sykdom. Både med ambulansetjeneste og legetjeneste.

Rukke sier det blir en «alle mann på dekk»-situasjon i påsken.

– Tidenes påske

– Vi håper jo at vi ikke skal få bruk for det, og at alle bare skal ha det bra i blå himmel, sol og masse snø. Dette er jo tidenes påske foreløpig, sier han, og legger til:

– Som ordfører er det utrolig trivelig å se så mange blide folk. Når jeg tenker tilbake på hytteforbud og covid og alt folk har vært igjennom, så har man jammenmeg fortjent det. Vi skulle gjerne sagt at alle kan ha fastlege her og.

Ordføreren sier Hol tidligere har hatt god legedekning, men at det har vært en nedgang i det siste, som i mange andre kommuner. Likevel sier han de får det viktigste til å gå rundt.

– Jeg har ikke fastlege for eksempel, jeg står på venteliste fordi legen sluttet. Men jeg får den hjelpen jeg trenger hvis jeg blir akutt syk.

VG har vært i kontakt med en rekke andre hyttekommuner, som opplyser at de ikke har problemer med påskekapasiteten på helsetjenestene deres.

