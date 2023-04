STØTTET STØRE: Roar Flåthen ledet LO mellom 2007 og 2013.

Tidligere LO-leder om Støre-regjeringen: − Vondt å se

Tidligere LO-leder Roar Flåthen og eks-statsråd Gudmund Hernes er begge svært kritiske til Støre-regjeringen. «Manglende handlekraft», mener Flåthen. «Klokkene ringer» for Støre, ifølge Hernes.

Roar Flåthen (73) var LO-leder fra 2007 til 2013 og i flere år medlem av Aps sentralstyre.

I et innlegg på Facebook kommer han med krass kritikk av dagens Ap-ledede regjering.

«For en som støttet valget av Støre som arvtager til Jens (Stoltenberg) er det vondt å se den manglende handlekraften nåværende regjering utøver.

Tror redningen på kort sikt er at landsmøtet tar grep og gir klare marsjordre og synliggjør hva og hvordan partiet sin politikk skal være fremover», skriver Flåthen i en kommentar på Facebook.

VG var onsdag ettermiddag i kontakt med Flåthen. Han ønsker ikke å utdype kritikken.

Flåthens salve kommer som en kommentar til en kronikk som Gudmund Hernes har skrevet. Hernes var en sentral statsråd i regjeringene til Gro Harlem Brundtland og Torbjørn Jagland på 1990-tallet.

Hernes skriver at «klokkene ringer» for Støre, hvis han ikke evner å snu trendene og øke Arbeiderpartiets oppslutning.

«Arbeiderpartiet har sviktet i analysen av samfunnet det selv har skapt», skriver Hernes i en artikkel i Morgenbladet.

SELVSKADING: Krisene som Norge er påført utenfra, har avdekket politisk selvskading fra landets egne politikere, skriver tidligere statsråd Gudmund Hernes.

I innlegget tar Hernes et ramsalt oppgjør med Støre og det han mener er Arbeiderpartiets manglende evne til å styre samfunnsutviklingen.

Han skriver at folk heller ikke godtar «det syn at alle landets problemer er påført utenfra, eller at Putin har skylda. Snarere har krisene utenfra avdekket politisk selvskading fra landets egne politikere», skriver Hernes.

Hernes (82) var statsråd - først undervisningsminister og deretter helseminister - fra 1990 til 1997 i Ap-regjeringene til Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland. Han hadde en tung akademisk karriere som professor i sosiologi både før og etter årene som medlem i regjeringen.

At «klokkene ringer» for noen, er hyppig brukt uttrykk for at det går mot slutten.

Sviktet i analysen

«Arbeiderpartiet har sviktet i analysen av samfunnet det selv har skapt. Folk er ikke opptatt bare av priser og hverdagsstrev. De vil vite hvor partiet vil ta landet, skriver Hernes.

Han viser til at partiet har tapt tillit hos velgerne på en rekke saksområder. Hernes omtaler en rekke eksempler på hvordan partiet og politikerne har gitt fra seg styringen.

Hernes nevner strømkrisen, men også styringen via statlige selskaper med enormt høye lederlønninger, og hemmelige bonuser til krafttradere.

Den tidligere statsråden beskriver dette regimet som noe som «vanlige folk er påtvunget uten å ha etterspurt. Som det het i gamle dager: «Er’re rart vi drekker?!» Eller iallfall svikter partiet som ikke endrer det.», skriver han.

HELSEMINISTER: Gudmund Hernes var helseminister for Gro Harlem Brundtland i 1996. Her er de to sammen med daværende Ap-leder og senere statsminister, Torbjørn Jagland.

Kan snu

VG har vært i kontakt med Gudmund Hernes, som ikke hadde tid til å stille til intervju onsdag. Men han presiserer at Støre fortsatt kan snu utviklingen, og viser til siste avsnitt i kronikken i Morgenbladet:

«Så hvis han ikke evner å snu trendene og øke tilslutningen ved en ny samfunnsanalyse, en ny visjon og en ny politikk, ringer klokkene for ham. Da er det beste han kan gjøre å forberede den som kan samle og lede partiet inn i sosialdemokratiets andre århundre».

– Så du er villig til å gi Støre en sjanse til?

– Jeg er ingenting hvis jeg ikke er optimist, sier Hernes.

Statsministerens kontor (SMK) har foreløpig ikke rukket å besvare VGs henvendelse onsdag ettermiddag.