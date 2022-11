OPP I FLAMMER: Cathrine Stemmen Nilsen handlet julegaver da hun innså at bilen hadde tatt fyr.

Taxien gikk opp i røyk: − Visste ikke om jeg skulle le eller grine

Taxisjåfør Cathrine Stemmen Nilsen (35) og ektemannen fikk seg et sjokk da de kom ut av Østfoldhallen etter en handletur onsdag ettermiddag.

– Jeg kjenner fremdeles at jeg er litt småskjelven i kroppen, sier Nilsen til VG.

Like før klokken fire onsdag ettermiddag kunne Øst politidistrikt melde at det brant i en bil på parkeringsplassen ved Østfoldhallen i Fredrikstad. Politiet advarte om kraftig røyk, ba samtidig forbipasserende om å holde avstand.

Cathrine Nilsen var selv inne på kjøpesenteret for å handle julegaver, da telefonen hennes plutselig begynte å ringe.

– Jeg sto der i kassa, da jeg ble oppringt av søsteren min som lurte på om det var min taxi som sto der og brant.

– Da jeg sjekket avisen, fikk jeg den store skjelven. Der sto jo brannvesenet og slukket bilen min. Jeg visste ikke helt om jeg skulle le eller grine, forteller hun videre.

BILBRANN: Politiet meldte om kraftig røykutvikling utenfor Østfoldhallen onsdag.

Taxisjåføren ble først intervjuet av Fredriksstad Blad.

Om lag 40 minutter senere, ti over halv fem, opplyste Øst politidistrikt at bilbrannen var slukket, og at ingen hadde blitt skadet i forbindelse med hendelsen.

– Dette skjedde i firetiden, men jeg er skjelven fremdeles. Det var gubben som måtte kjøre hjem, sier Nilsen.

Elektrisk feil

Cathrine Nilsen prydet også forsiden av Fredriksstad Blad tidligere samme dag. Artikkelen handler om at hun skal gi seg som taxisjåfør i Hvaler-området etter 13 år i bransjen.

Nilsen fortalte også om hvordan hun lenge har hatt problemer med en av bilene sine. Det er nettopp denne som gikk opp i flammer onsdag ettermiddag, forteller hun til til VG.

– Det har vært elektriske feil med bilen helt siden jeg kjøpte den. Den har stått i et halvt år, men i dag skulle mannen min kjøre den inn til Fredrikstad slik at hovedleverandøren skulle få se på den, sier Nilsen.

– Da han gikk ut av bilen ved Østfoldhallen for å bli med meg på å handle, stusset han litt over at det luktet svidd, legger hun til.

SLIK SÅ DEN UT: Cathrine Nilsen slet lenge med elektriske problemer på Morris LEVC TX’en sin, frem til den tok fyr utenfor Østfoldhallen onsdag.

Bilen var av typen Morris LEVC TX fra 2020. En såkalt «London-taxi» som kostet like under én million, og som det kun finnes fem av i Norge, ifølge taxisjåføren.

Da politiet meldte om hendelsen, omtalte de kjøretøyet som en elbil. Nilsen forklarer at det i virkeligheten er mer en slags hybrid med stort batteri.

Hun hevder det var den eneste taxien som var tilrettelagt rullestolbrukere på Hvaler.

– Jeg er veldig glad for at bilen sto der den gjorde, og at det ikke var noe personskade eller skade på noe annet, sier Nilsen.

– Dette kunne ha skjedd mens vi kjørte, for eksempel med en rullestolbruker, og da vet jeg ikke hva vi hadde gjort, legger hun til.