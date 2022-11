1 / 2 ÅSTEDSBEFARING: Retten var i går på befaring ved og inne i grotten på St. Hanshaugen. ÅSTEDSBEFARING: Retten var i går på befaring ved og inne i grotten på St. Hanshaugen. forrige neste fullskjerm ÅSTEDSBEFARING: Retten var i går på befaring ved og inne i grotten på St. Hanshaugen.

Tiltalt om grottefesten: − Utrolig tragisk

OSLO TINGRETT (VG) I august 2020 ble den mye omtalte «grottefesten» arrangert i Oslo. En av de tiltalte forteller om dramatiske minutter etter at lyset går i grotten.

– Det er utrolig kjipt og tragisk at noe som var ment å være en kjempebra fest skulle få det utfallet her. Det var ikke det som skulle skje, sier den tiltalte mannen i retten onsdag.

Onsdag morgen møtte mennene i Oslo tingrett, tiltalt for å ha arrangert den ulovlige grottefesten på St. Hanshaugen.

Mennene er blant annet tiltalt for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven. Påtalemyndigheten omtaler bruddene på denne loven som graverende.

I tillegg er mennene tiltalt for tre andre lovbrudd, deriblant for å ha «forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv og helse».

I retten sier begge de tiltalte at de delvis erkjenner straffskyld for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven.

De erkjenner imidlertid ikke straffskyld for «uaktsomt å ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse» og for «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse».

I tiltalen står det at minst tre personer mistet bevisstheten som følge av karbonmonoksidforgiftning, og at totalt 54 personer som var til stede oppsøkte legevakten i etterkant.

Ifølge tiltalen var minst 100 personer innom festen, hvor eneste rømningsvei var en luke på om lag 96 ganger 105 centimeter. Denne befant seg én meter over bakken, hvor det var laget en trapp av plastpaller, skriver påtalemyndigheten.

ÅSTEDSBEFARING: Retten var i går på befaring ved og inne i grotten på St. Hanshaugen.

Tiltalte forteller at han ankom festen rundt klokken 22–23, og klargjorde for å spille musikk. Folk begynte å komme på festen klokken 23, sier han.

– Det var kjempegod stemning og alle koste seg.

Så snudde stemningen brått. Rundt halv fire på natten blir det plutselig mørkt i grotten.

Noen gikk for å sjekke lyset, og kom tilbake og sa at en person hadde besvimt, forteller tiltalte.

Erkjenner å ha organisert festen

– Posten som gjelder uaktsom forgiftning er den som har den høyeste strafferammen, sa aktor Daniel Sollie til VG tirsdag.

Han sier det var forventet at mennene ikke erkjente straffskyld på tre av de fire punktene de er tiltalt for.

De erkjenner straffskyld for «uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted».

Selv om de erkjenner straffskyld for å ha skaffet seg adgang til bunkeren, sier aktoren i retten at det er et spørsmål om de siktede har medvirket til minst hundre personer også tok seg inn på et sted som ikke var fritt tilgjengelig.

– Det subjektive er om man har gjort det med viten og vilje, sier Sollie.

ÅSTEDSBEFARING: Retten var i går på befaring ved og inne i grotten på St. Hanshaugen. Her aktor Daniel Sollie (tv) ved inngangen til grotten.

Forsvareren til en av de siktede, Ida Andenæs, sier i retten at den delvise erkjennelsen for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven går på det branntekniske, mens reservasjonen går på aggregatet og bruken av dette.

Andenæs reiser problemstillingen om rommet hvor aggregatet sto kunne vært tett for lekkasjer, dersom ingen på festen hadde gått inn dit.

Marit Lomundal Sæther, som er forsvarer for den andre siktede, sier at det er «lite beskrivende å kalle dette en grotte», og sier at det dreier seg om et tilfluktsrom på 856 kvadratmeter.

– Husker lite

De to fornærmede i saken deltok på festen, og fikk hjerneskade etter å ha pustet inn dieseleksos som kom fra et dieselaggregat på grottefesten.

– De husker lite eller ingenting fra hendelsen på grunn av forgiftningen, sier aktor Sollie, og legger til at en av de fornærmede lå åtte dager i koma etter hendelsen.

– De er bedre, men har fortsatt kognitive svekkelser, sier aktor.