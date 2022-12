I LØVENS HULE: Daglig leder Svein Gustav Sinkaberg viste Støre rundt i bedriften som produserer 4000 tonn fisk i døgnet.

Støre fikk høre fra laksebransjen: − Over 100 prosent skatt

Sjefen for oppdrettsselskapet SinkabergHansen i Rørvik i Trøndelag fortalte til statsminister Støre tirsdag at de vil få over 100 prosent skatt hvis regjeringens lakseskatteforslag blir innført. Støre fikk høre det.

Jonas Gahr Støre besøkte lakseløvens hule i Trøndelag tirsdag, da han ankom oppdrettsbedriften SinkabergHansen AS.

Da han kom inn i møtelokalet med utsikt over havna, blinket rundt 30 fiskebåter med lysene og tutet i en protest.

Han møtte både ledelse og ansatte.

DEMONSTRASJON: Fiskebåter i alle størrelser ventet på Støre da han ankom Rørvik.

– Vi har regnet på det. I 2021 fikk vi en skatt på 85 prosent. I 2022 ligger vi an til en skatt på over 100 prosent skatt, trolig 110 prosent. Det gjør at vi ikke lenger kan foreta investeringer, sa daglig leder Svein Gustav Sinkaberg. Han sier at den såkalte normprisen gjør at de skatter av inntekter de ikke har.

– Vi mener vårt forslag er riktig, men forstår at enhver ny skatt, eller leie som dette er, møter kritikk fra dere som står i det. Dette er et forslag sendt på høring og vi vil lytte til innvendingene, sa Støre.

REDD: LO-tillitsvalgt Mette Bråten (t.v.) sa hun fryktet å måtte selge huset.

Hovedtillitsvalgt Mette Bråten i LO-forbundet NNN utfordret Støre.

– Må vi selge husene våre? Jeg har to sønner og jeg er redd for ikke å ha noen jobb å gå til, sa hun.

Tove Johansen har jobbet i selskapet i 35 år og jobber med videreforedling.

– Det er klart vi er redde for å miste jobben.

Camilla Marø har bare fire år på baken i selskapet.

VALG: Camilla Marø er klar på hvem hun ikke skal stemme på.

Hun sier hverken Ap eller Sp får hennes stemme.

– Nei, det kommer ikke til å skje. Ap og Sp får ikke min stemme.

Støre gikk rundt og lyttet innspillene fra de ansatte.

Han sa han forstår frykten, men at de vil jobbe for løsninger som fortsatt gir investeringer og jobb.

– Vi vil prøve å lande dette på best mulig måte, forsikret han.

– Vi er i en høringsprosess som er reell. Vi kommer til å legge vekt på innspillene, sier Støre til VG etter møtet.

– Vi mener det er riktig, rimelig og mulig med en grunnrenteskatt på havbruk, i tråd med store overskuddene den næringen har hatt, med base i svært dyktig næringsvirksomhet både fra ledelser og ansatte, sier Støre og forsvarer det med at lakseselskapene høster av naturgitte fordeler som norskekysten gir.

– Det er en tradisjon at deler av det overskuddet deles, slik vi gjør med olje- og gassutvinningen. Grunnrenteskatten er ikke en rente, men leie av grunn, der fellesskapet har rettigheter.

Info Dette er forslaget om grunnrenteskatt Regjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023, men virkningstidspunktet er fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene.

Kilde: E24 Vis mer

Støre sier det kun gjelder når det er overskudd.

– Går et selskap med underskudd, slipper de og for de minste oppdretterne er det et minstefradrag som gjør at de skal slippe, sier Støre.

Minstefradraget har blitt heftig debattert. Blant annet av Hanne Lundberg i familiebedriften Gratanglaks, som i høst sa til VG at de har blitt lurt trill rundt.

Også flere av landets ledende fiske-analyseselskaper mener løftene om at de små blir skjermet, ikke holder.

– Minstefradraget har blitt kraftig kritisert fordi mange har regnet på at de blir skattlagt, selv om de er lovet å bli skjermet av minstefradraget?

– Det er av de spørsmålene man må si ifra om i høringen, svarer Støre.

Et av de sentrale stridstemaene er hvilken pris på fisken som skal legges til grunn. Bransjen har reagert kraftig på at myndighetene har lagt til grunn prisen på fiskebørsen Nasdaq.

– Reell pris skal legges til grunn, sier Støre.

– Hva er reell pris?

– Det er prisen på fisken når den er tatt opp og skal selges. Nasdaq har vært en referansepris som har blitt brukt. Næringen har sagt at den ikke alltid treffer. Og jeg er enig i at det er urimelig å bli beskattet for feil kvalitet og pris. Det vil regjeringen lytte til. Her vil vi finne løsninger sammen med næringen.

MØTTE LAKSEANSATTE: Støre fikk høre at mange av de ansatte frykter å miste jobben som følge av regjeringens forslag til lakseskatt. Han lyttet og lovet å jobbe for å finne løsninger som gjør at frykten fjernes.

Han viser til at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har sendt et brev til Stortinget hvor han bekrefter viljen til å finne løsninger sammen.

– Finansministeren åpner for at det innføres en kontroll som skal gjøre at det er de reelle prisene som blir brukt, sier Støre.

– Ordningen skal være på plass 1. januar, ordningen skal innføres 4. januar, men først behandles i Stortinget til våren. Forstår dere dem som sier at det er ulogisk?

– Det er vanlig at en skatt innføres fra nyttår. Hovedtrekkene ligger i forslaget som er fremmet. Så er regjeringens mål å få til tilpasninger og en bred enighet.

Gigant brummer

Laksegiganten Mowi har regnet på at de vil tape på fremtidige investeringer i Norge og sier at fremtidige investeringer vil bli vridd til utlandet, hvis ikke regjeringen tar rev i seilene.

«Det samlede skattetrykket for mange oppdrettere på over 80 prosent gjør at det ikke er mulig å investere i vekst og skape nye arbeidsplasser i fremtiden», skriver de i sitt høringssvar.

GIGANT: Mowi-sjef Ivan Vindheim advarer om at de vil investere i utlandet, ikke i Norge.

– Når Mowi ikke lenger kan forsvare økonomisk å etablere et nytt anlegg med det nye skatteforslaget har havbruksnæringen og Norge et problem. Lakseoppdrett er ikke stedbunden, og følgene er at veksten som skulle skjedd i Norge flytter ut – fortrinnsvis til land nær hovedmarkedene siden 97 prosent av norsk laks blir eksportert, sa konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim da deres høringssvar ble kjent.

Støre bestrider at det vil bli ulønnsomt å investere i lakseoppdrett i Norge med deres forslag.

– Det kommer mange påstander og utspill. De tar jeg til etterretning. Den norske kysten og havområdene er et fantastisk utgangspunkt for å drive havbruk. Å investere i norsk havbruk vil være lønnsomt – også for de store selskapene.