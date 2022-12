ANGREP: Den seks år gamle rottweileren angrep det ett år gamle barnet, som døde hjemme hos den tiltalte kvinnen.

Veterinær om rottweileren: − Anbefalte avlivning

I retten forteller veterinæren til rottweileren at hun ikke lenger ønsket å behandle hunden på grunn av sin egen sikkerhet. – Jeg var tydelig på at hun måtte avlive hunden.

I perioden 2016–2021 har det vært flere hendelser mellom den seks år gamle rottweileren og flere barn med tilknytning til den tiltalte farmoren, som har fått skader.

I 2016 var en da tre år gammel jente på besøk hjemme hos den tiltalte kvinnen. Det endte med et dypt kutt ved øyet, som nesten gikk inn til kraniet, og som måtte sys i narkose. Jenta hadde også et dypt kutt under øyet og i hodebunnen, ifølge legeerklæringen.

Veterinær Birgitta Blohman forteller i retten torsdag at hun ble kontaktet etter hendelsen. Hun fikk da høre om hva som hadde skjedd, men fikk først nå se bilde av jentas skader som ble lagt frem i retten.

– Åj. Dette er ganske voldsomt. Jeg har sett mange hundebitt, og jeg kan ikke tenke meg det er noe annet enn et bitt. En hund klarer ikke lage sånne skader med klo eller hodet, da blir det ikke sånne dype skader.

Blohman sier at hun kom med en klar beskjed den gang.

– Jeg var tydelig på at hun måtte avlive hunden. Når den var så farlig for barn, anbefalte jeg avlivning.

Veterinæren forteller også at hun på et senere tidspunkt ba om å få slippe å behandle rottweileren.

– Jeg ville ikke utsette meg for fare, og behandle en hund som var aggressiv og knurret mot meg. Da sa jeg at jeg ikke lenger ville ha han som pasient.

Satt barnevakt

Det var i juni i fjor, hjemme i et hus i Brumunddal, det 1 år gamle barnet ble angrepet av hunden til farmoren.

Farmoren, som er en kvinne i 50-årene, er tiltalt for uaktsom forvoldelse av død. Hun nekter straffskyld, og var svært preget under rettens første dag.

Kvinnen satt barnevakt for 1-åringen en sommerdag. Ute i hagen på baksiden av huset, gikk de to hundene hennes løse – en rottweiler og en golden retriever.

Hun hadde satt opp en provisorisk provisoriskProvisorisk betyr midlertidig eller foreløpig. grind mellom verandaen og stuen, og verandadøren stod åpen. Kvinnen fortalte i retten mandag at hun så gutten gå inn i huset. Da hun gikk inn like etterpå, så hun at rottweileren hennes hadde gått til angrep på gutten, forklarer hun.

Til tross for grinden får rottweileren tak i gutten og biter ham flere ganger, står det i tiltalen. 1-åringen dør på stedet av skadene, og hunden avlives kort tid etterpå.

Nå krever moren til gutten erstatning.

– Veldig sjelden man ser slike skader

Hendelsene opp gjennom årene i forkant av den siste fatale, som endte i 1-åringens død, har vært sentrale gjennom rettssaken denne uken.

– Noen kommer til oss etter første hendelse, noen også etter andre, men svært få kommer en tredje gang, sier veterinæren.

Farmoren har i sin forklaring sagt at hun aldri fikk anbefalt avlivning.

– Det hadde vært veldig rart, for det gjør jeg alltid i slike tilfeller. Det er veldig sjelden man ser slike skader. Ofte avlives hunder etter å for eksempel å ha angrepet andre hunder, eller å ha bitt en hånd. Og da kommer som regel eier til oss og vil avlive.

Saken oppdateres.