HELLAS: Finn Wang på terrassen i leiligheten han og hans kone kjøpte sammen i 2020.

Fikk betalingskrav for sin avdøde kones bagasje: − Totalt umenneskelig

Det som møtte Finn Wang da han informerte flyselskapet om sin avdøde kones bagasje, får han til å ta et oppgjør.

– Jeg føler at vi er i ferd med å tape så forferdelig mye, fordi vi rett og slett ikke bryr oss, sier Wang til VG.

Forrige uke gikk hans kone Brit bort. Det mens de oppholdt seg i feriehuset i Hellas. Det som fulgte beskriver Wang som nærmest komisk, men også med et aspekt av det umenneskelige.

– Jeg ringte til Norwegian som vi skal hjem med på onsdag, og sier at hun ikke kommer til å reise, for hun er død. Da får jeg til svar om jeg at må betale overvekt for hennes bagasje.

Wang forteller at de to hadde billetter sammen hjem, der var bagasjen betalt. Han er klar på at dette ikke dreier seg om pengene, men systemet som møtte ham etter tapet av sin aller nærmeste.

– Jeg tenker at man kanskje kunne gjort noe med det. Jeg ønsker ikke at Norwegian skal lide under dette, men jeg vil sette søkelys på det, for jeg synes det er totalt umenneskelig, sier Wang.

VARKIZA: En mann sitter under trærne ved sjøen, i byen Varkiza, snaue 30 kilometer fra Athen.

– Fryktelig gærent

Wang og konen kjøpte feriehuset i Hellas i 2020. Leiligheten beskriver han som sin kones lykkelige sted. I den lille byen Varkiza kjente de alle, og alle kjente dem.

Da konen gikk bort, gikk kommunikasjonen med forsikringsselskapet fint. Det samme med å sørge for at kroppen fraktes hjem. Men det som møtte ham hos kundeservicen, får han til å reagere.

– Hele greia blir så fryktelig gærent. Det er ikke det at du ikke kan få igjen pengene dine hvis du søker om det, men hvor mange andre byråkratiske ting er det ikke du skal gjøre når du mister en ektefelle? spør Wang retorisk og legger til:

– Hvorfor skal flyselskapet, som du allerede har betalt til, være vanskelige?

– Matrise

Wang forteller at for han har dette gått fint, men han ønsker å sette søkelyset på det han mener er et generelt problem.

– Det har blitt en umenneskelighet i dette samfunnet, fordi vi hele tiden skal være «once-removed once-removedUtrykket «once-removed», eller «en gang fjernet» brukes for å si noe om avstanden mellom en person og en slektning av personen. «Once removed» betyr at personene er adskilt av én generasjon. Brukt i andre settinger kan man si at utrykket beskriver avstand.», alt går via en eller annen app, eller ett eller annet program. Det skal ikke være sånn, sier Wang og legger til:

– Den beslutningen du får er ikke basert på personlige vurderinger, den er basert på en matrise.

Tirsdag opplyser Wang at han har fått melding fra Norwegian om at han ikke må betale for bagasjen likevel.

I et svar til VG sier senior kommunikasjonsrådgiver hos Norwegian, Eline Hyggen Skari, følgende om hendelsen:

– Vi forstår at dette oppleves som en ekstra byrde i en tung tid. Bakkemannskapene på flyplasser rundt omkring i verden har regelverk å forholde seg til og det gjelder også i slike tilfeller. Kunden vil selvsagt få refundert beløpet i etterkant når vi mottar rett dokumentasjon.

