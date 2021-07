UTDANNINGSKONFERANSE: Frem til 2020, godkjente Troms politidistrikt utdanningskonferansen til NNPF som et tellende tiltak i deres kompetansebaserte system. Det kunne bidra til å høyere lønn for politibetjenter som deltok. Foto: Helge Sunde og faksimile, NNPFs medlemsblad «Motgift» utgave 4 i 2018

Krevde medlemskap for arrangement som kunne gi høyere lønn: − Problematisk

Deltagelse på konferansen til Norsk Narkotikapolitiforening kunne bidra til høyere politilønn. Men for å delta, må du være medlem.

Den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)har i sommer vært anklaget for uklare linjer og rolleblanding med politiet.

Norsk narkotikapolitiforening er nemlig en interesseorganisasjon som ikke representerer politiet på noe vis, men i en rekke sammenhenger har dette fremstått som uklart. Rolleblandingen skal nå granskes av Justisdepartementet.

Denne uken kom en ny sak til overflaten, da VG meldte at deltagelse på Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) utdanningskonferanse kunne gi poeng i kompetansesystemet til politiet.

Dette igjen kunne bidra til høyere lønn.

Må være medlem

Nå har NNPF også bekreftet at man må være medlem av NNPF for å kunne delta på konferansen deres. Det stiller saken i et helt nytt lys, mener Politihøgskolen-professor Morten Holmboe.

– Det er etter min mening problematisk at man for å posisjonere seg lønnsmessig, må være medlem av en ruspolitisk organisasjon, sier Holmboe.

– Melder man seg inn i en organisasjon med en bestemt ruspolitisk agenda, blir man assosiert med organisasjonens syn. Slikt medlemskap bør ikke være et vilkår for å få kurs som gir poeng i et lønnssystem, utdyper han til VG.

Dette har skjedd i minst ett politidistrikt i Norge. Systemet ble avviklet i 2020.

KRITISK: Morten Holmboe har en doktorgrad i strafferett, og er professor ved Politihøgskolen. Han er kritisk til at medlemskap i en ruspolitisk organisasjon Foto: Jon Strype / Politihøgskolen

– Hvorfor er det problematisk at de må melde seg inn i en organisasjon som kjemper for mindre bruk av narkotika i samfunnet, som jo er i tråd med politiets samfunnsoppdrag?

– Alle ønsker mindre bruk av narkotika i samfunnet. Uenigheten handler om hva som er adekvate midler for å nå det målet. Politifolk skal ikke måtte melde seg inn i NNPF – eller organisasjoner som kjemper for rusreform, for den saks skyld – for å få kurs som gir lønnsmessig uttelling, svarer han.

Slik fungerte det forrige kompetansebaserte lønnssystemet Når man starter i en operativ stilling i politiet, starter man som politibetjent 1. Etter hvert som man får mer kompetanse og erfaring, kvalifiserer man til å innta en stilling som politibetjent 2, og deretter en stilling som politibetjent 3.

Tidligere har det variert hvordan de ulike politidistriktene har praktisert hvordan de har vurdert kompetansen hos medarbeidere, og hvordan man har avansert mellom de ulike nivåene av politibetjentstillinger.

Medarbeidere har hatt muligheten til å øke sin kompetanse gjennom deltagelse på relevante kurs eller jobbrotasjon for å få bredere erfaringsbakgrunn. Ved en gitt mengde kurs/jobbrotasjon kunne dette bidra til avansement mellom de ulike nivåene av politibetjentstillinger. Dette var basert på en gammel ordning tilbake fra 2001 og ble praktisert ulikt fra distrikt til distrikt.

Helt uavhengig av denne saken var det elementer i denne ordningen som arbeidsgiver ønsket å endre, og fra og med 1.1.2020 opphørte dette systemet. Kilde: Politidirektoratet Vis mer

Troms: Vanskelig å si noe om vurderingene som ble gjort

Troms politidistrikt bekreftet torsdag at de godkjente konferansen som kompetansegivende, trolig på starten av 2000-tallet.

Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes i Troms var ikke kjent med at man må være medlem i NNPF for å kunne delta på konferansen.

Han ønsker ikke å kommentere Holmboes påstander, men viser til tidligere uttalelser om saken.

– Jeg har ikke forutsetninger til å mene noe om hvilke vurderinger som ble gjort av distriktet for 15–20 år siden av hvilke kurs som ga kompetansepoeng.

FAGLIG RELEVANT: – Utdanningskonferansen har vært vurdert å holde et høyt faglig nivå med relevans for ansatte i politidistriktet, på lik linje med andre eksterne kurstilbud, sa visepolitimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt til VG torsdag. Foto: Terje Mortensen

VG har også spurt Politidirektoratet om de mener det er riktig at de gir kompetansepoeng for et kurs som krever at man blir medlem av en ruspolitisk forening.

Direktoratet svarer ikke på dette spørsmålet, men viser til tidligere svar fra seksjonssjef Frode Aarum:

– Siden det nå er tatt initiativ til en ekstern gjennomgang, blir det ikke riktig å ytterligere kommentere enkeltsaker eller tematikk som muligens vil være en del av det utvalget skal undersøke.

Jusprofessor: Isolert sett ikke problematisk

Sparboe understreker at lønnen blant politibetjenter i distriktet aldri har blitt styrt etter hvor mange kurs og hvor mye utdanning man har.

– Men når du skal vurdere to veldig like søkere opp mot hverandre, vil jo ulike kurs kunne få betydning. Og deltagelse på denne konferansen ble for 15–20 år siden vurdert som relevant. I tillegg kunne det få betydning for kriteriene for å rykke opp til nivå 2 og 3 som politibetjent.

Jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Hans Petter Graver, viser til at det finnes eksempler på at deltagelse på konferanser gir automatisk innmelding i en organisasjon.

– Isolert sett behøver ikke dette å være problematisk. Men summen av det som kommer frem, kan jo gjøre at man må se det i et annet lys, sier Graver, som understreker at han ikke kjenner detaljene i denne saken.