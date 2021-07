INGRIDS ØRNEREDE: Når denne hytta står ferdig i begynnelsen av september, vil Ingrid Tho tilby sine gjester den luksus som tenkes kan. Godt skjermet mot innsyn. Bortsett fra en og annen ørn som flyr forbi. Foto: Jørn Pettersen/VG

Bygget luftig drømmehytte: − Med coronaen ble vi veldig kreative

OTTA (VG) Med utsikt mot tre nasjonalparker og romantiske seterstøler, henger den nye hytta til Ingrid Tho på utsiden av fjellet. 901 meter over havet, åtte meter rett ut i løse lufta og med store skråstilte panoramavinduer.

– Men godt forankret i bergveggen, forsikrer Ingrid Tho overfor VG.

Dette er hyttedrømmen som hun som hun fikk realisert mye takket være pandemien. Med seg på laget har hun hatt samboeren, Geir Lyftingsmo. Det var GDs hytteavis for Gudbrandsdalen som først omtalte denne saken.

SPEKTAKULÆRT: Slik skal hytta se ut når den blir ferdig. – Med coronaen ble vi veldig kreative og vi fikk lyst til å satse, skape noe nytt og spektakulært, forteller Ingrid Tho. Foto: Eagle Nest Eco Lodge

– Vi har lenge hatt lyst til å bygge her. Det er en fantastisk utsikt og et fint og uberørt område. Med coronaen ble vi veldig kreative og vi fikk lyst til å satse, skape noe nytt og spektakulært, sier Ingrid Tho som også er grunneier i området.

Hytta minner mye om et ørnerede der den ligger om ikke skjermet for vær og vind – så i hvert fall godt skjermet for innsyn. De store panoramavinduene til tross. Med unntak av en og annen ørn som faktisk flyr forbi nå og da.

– Vi har selv laget skissene til hytta, sier hun.

Men for Ingrid er dette mer enn bare en hytte. Det er også hennes håp at det 40 kvadratmeter store ørneredet på Serhaugen i Sel kommune i Gudbrandsdalen, skal bli en god attåtnæring.

NYTT OG SPEKTAKULÆRT: – Med «coronaen» ble vi veldig kreative og vi fikk lyst til å satse, skape noe nytt og spektakulært, forteller Ingrid Tho. Foto: Jørn Pettersen/VG

– Vi satser på å leie ut og da kanskje først til par som er litt sporty. Hva med å tilbringe bryllupsnatten her? reklamerer Ingrid og fortsetter:

– Men vi vil jo at «alle» skal komme hit, bare man klarer å gå 60 meter og 21 høydemeter opp fra parkeringsplassen nedenfor hytta. Men trillekoffert anbefales ikke, sier Ingrid Tho.

Hun vil ikke si hvor mye dette stedet har kostet. Hun har til sammen fått 1,3 millioner kroner til forprosjektering og i etablerings- og produksjonsstøtte.

Skal du leie hytta, vil døgnprisen ligger på mellom 4000–5000 kroner.

– Etter en testperiode i august, åpner vi hytta for utleie fra 9. september.

Ingrid Tho er opptatt av at alt skal være hundre prosent gjennomført: Selv om det i utgangspunktet hverken var vei, vann eller strøm blir dette et sted med alle fasiliteter.