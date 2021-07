TØFF PROSESS: For kjæresteparet har det vært tøft å skulle søke jobb, da de opplever at han får færre sjanser enn henne. Foto: Rodrigo Freitas

Søkte samme jobb: − Ingen tvil om at jeg er blitt diskriminert

Kjæresteparet søkte samme jobb. Han hadde relevant jobberfaring, det hadde ikke hun. Likevel fikk hun jobben.

Av Stine Slettås Machlar og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Motasim og hans etnisk norske kjæreste trengte begge sommerjobb før sommeren 2021. Han fant en stilling på Facebook som virket perfekt for ham, og søkte.

Han har jobbet med kundeservice i flere ulike jobber. Han følte derfor at han var kvalifisert til jobben ved callsenteret på et vaksinasjonssenter i Bærum kommune.

– Jeg søkte med en gang jeg så annonsen fordi jeg hadde så lyst på den, forteller Motasim til VG.

Motasim ønsker ikke at VG skal skrive hvilket land han kommer fra, av hensyn til anonymitet. Han har bodd i Norge i ti år.

Noen timer etter ble Motasim oppringt av bemanningsbyrået Adecco, som ba ham sende flere opplysninger. Han forsto at de trengte mange ansatte og ba kjæresten om å sende inn en søknad også.

– Han pushet meg nesten litt til å søke, sier kjæresten, som også ønsker å være anonym.

– Jeg har ingen erfaring med kundeservice, og tenkte at jeg ikke er kvalifisert, men har alltid hatt lyst på en slik type jobb. Så Motasim ba meg søke og sa at jeg ikke hadde noe å tape på å prøve.

– Litt rart at jeg fikk intervju før ham

Deretter går det fort. Samme kveld søker kjæresten, dagen etter blir hun oppringt og noen timer senere har hun et digitalt intervju. Motasim har ennå ikke hørt noe.

– Jeg tenkte at hvis jeg ble innkalt med null erfaring ville i alle fall han – med så mye erfaring – bli innkalt, sier kjæresten.

– Så det var litt rart at jeg fikk intervju før ham, men jeg tok det selvsagt, for vi trengte jobb begge to.

Adecco og Bærum kommune har fått anledning til å uttale seg. Du kan lese hele deres tilsvar nederst i saken.

Noen timer senere får hun jobbtilbudet med oppstart rett over helgen. Da har ikke Motasim hørt noe mer enn telefonsamtalen dagen før.

– Jeg takket ja med en gang, men det var med en bismak, siden jeg visste at Motasim ikke hadde hørt noe. Jeg klarte ikke fortelle ham det før noen timer senere.

For Motasim ble beskjeden fra kjæresten vanskelig.

– Jeg ble glad på hennes vegne. Samtidig lurte jeg veldig på hvorfor jeg ikke hadde hørt noe mer. De var så positive i telefonsamtalen og trengte folk fortløpende. Jeg prøvde å fortelle meg selv at jeg kanskje ville høre noe over helgen.

– Burde vært på jobb sammen

De neste dagene ble vonde for kjæresteparet.

– Jeg fikk ikke sove. Tankene bare surret om hvorfor jeg ikke hadde hørt noe til tross for min erfaring, mens de hadde ansatt kjæresten min uten relevant erfaring, sier Motasim.

Mandagen var første arbeidsdag for kjæresten, og det var Motasim som kjørte henne til jobben.

– Hele veien tenkte jeg at det også burde vært min første arbeidsdag, og at vi burde vært på jobb sammen, sier han.

For henne kjentes det også vondt å komme på jobb.

– Da jeg hilste på de andre, var de alle norske. Da ble følelsen min av at Motasim var diskriminert bekreftet enda en gang.

TØFT: – Jeg fikk ikke sove. Tankene bare surret om hvorfor jeg ikke hadde hørt noe til tross for min erfaring, mens de hadde ansatt kjæresten min uten relevant erfaring, sier Motasim. Foto: Rodrigo Freitas

Dagen etter sender han en melding til Adecco for å høre hva status på jobbsøkerprosessen hans er. Svaret er lite oppløftende:

«Hei, beklager sent svar, vi går igjennom og gir tilbakemeldinger denne uken. Vi hadde et godt inntrykk av deg, men dessverre er det andre kandidater som er mer kvalifisert til denne jobben. Tusen takk for at du har søkt! Jeg ønsker deg lykke til videre. Du er velkommen til å søke på stillinger ved en senere anledning».

Motasim takker for endelig beskjed, men inni ham knyter alt seg.

– Hvordan kan de ha et godt inntrykk av meg? Jeg ble jo ikke engang innkalt på intervju. Det hadde vært noe annet om jeg hadde vært på intervju og så ikke kom videre, men nå føles det bare feil.

Trenger flere

Han setter seg ved pc-en og sender en e-post der han ber om innsyn i hvem som fikk jobben. Samtidig er kjæresten på jobb og får høre at kommunen muligens trenger enda flere.

– Da sender jeg en melding for å sjekke. Jeg sier at jeg har en venninne som vurderer å søke, men som ikke får til å laste opp dokumenter. Adecco sier da at det ikke er for sent, men at hun må ta kontakt med det samme.

VG har sett alle e-poster og meldinger mellom kjæresteparet og Adecco. I tillegg har vi sett Motasims vitnemål, som bekrefter hans norskkompetanse, og CV med relevant erfaring, samt utlysningsteksten på stillingen.

Senere mottar Motasim listen over hvem som har fått jobb. Her fremkommer det at Motasim har lignende eller bedre kvalifikasjoner som søkerne som fikk jobben, viser en e-post VG har sett.

– For meg er det ingen tvil om at jeg er blitt diskriminert. Det er klart det har påvirket meg psykisk, forteller han.

– Jeg har følt mye på at det urettferdig, følt at det er meg det er noe feil med og at jeg ikke er god nok, sier Motasim, som hevder å ha opplevd slik forskjellbehandling også tidligere.

– Jeg vil få en stopp på at vi ikke blir vurdert på grunn av etnisitet, sier han.

– Når jeg ser på det nå er det så tydelig for meg at vi har fått helt ulike beskjeder hele tiden. Det er klart det gjør noe med meg, fortsetter han.

Kjæresten sitter ved siden av ham.

– Det er vondt å se at han har det sånn. Jeg har tenkt mange ganger at jeg ikke burde tatt jobben, sier hun.

Motasim protesterer:

– Hadde ikke du tatt den, hadde noen andre norske tatt sjansen min. Vi begge trengte jobb og det hadde ikke vært bedre om du ikke hadde hatt en jobb heller.

En måned etter VG først snakket med dem står Motasim fortsatt uten jobb.

– Jeg har søkt jobber hver dag, men får ikke napp. Det tærer på. Jeg var lenge i tvil om jeg skulle stille opp i denne saken, men nå tenker jeg at det er det eneste rette. Dette må belyses. For jeg vet innerst inne at det ikke er meg eller kvalifikasjonene mine det er noe galt med. Det er navnet mitt og etnisiteten det viser.

– Har du vurdert å bytte navn?

– Ja, mange ganger, men det blir feil for meg. Motasim er det jeg heter og den jeg er. Uansett vil jeg ha den samme etnisiteten.

les også Politiet felt for diskriminering: – Beklager

– Jobber målrettet for mangfold

Paret har fritatt Adecco fra taushetsplikten, slik at de kan uttale seg til VG om Motasims opplevelse. Likevel vil ikke selskapet uttale seg om enkeltsaker, men konserndirektør Bjørn Wiik skriver dette i en e-post til VG:

«Adecco Group som en av Norges største arbeidsgivere jobber målrettet for mangfold i arbeidslivet og har det som et bærende element i vår strategi. Våre 11.000 ansatte representerer 70 ulike nasjoner. Vi har svært gode retningslinjer, prosesser og opplæring som ivaretar et inkluderende arbeidsliv. Adecco Group tar sterkt avstand fra all form for diskriminering i arbeidslivet».

Bærum kommune sier de har tillit til Adecco.

– Vi kan ikke svare på hva Adecco har gjort av vurderinger. Det er vikarbyrået som gjør vurdering av både CV og kvalifikasjoner opp mot de kriteriene vi har stilt til byrået. Jeg kjenner ikke til hverken denne konkrete saken eller hvilke vurderinger vikarbyrået har gjort. Så vi har ingen særlige kommentarer til det, sier Grete Syrdal, kommunalsjef for helse og sosial, til VG.

Bærum kommune sier at de er positive til mangfold, men at det er kvalifikasjoner som avgjør.

– På vaksinesenteret og callsenteret vårt har vi en mangfoldig og sammensatt arbeidsstokk. Det vi er opptatt av er at de personene som kommer til oss via vikarbyråene dekker de kravene vi stiller til byråene. Vi har tillit til at byråene vi bruker har gjør riktige vurderinger på hvem som bør ansettes til stillingene våre.