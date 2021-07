Foto: Håkon Mosvold Larsen / Illustrasjonsfoto

Advokat om studentfusk: − Et rettssikkerhetsproblem

Etter at en sykepleierstudent ble utestengt fra høyere utdanning i to semestre på grunn av feil kildehenvisning, har mange reagert. Advokat Halfdan Mellbye mener terskelen for å kalle noe fusk bør være høyere.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg synes det er et rettssikkerhetsproblem at man iverksetter straff før anken er behandlet, sier advokat Halfdan Mellbye.

Når en student blir tatt for fusk av den lokale klagenemnda på studiestedet, blir de utestengt på dagen. Det gjelder selv om de velger å klage eller anke saken videre til Felles klagenemnd.







Mellbye, som har hatt flere hundre saker med studenter som er tatt i fusk, mener at regelverket er for strengt.

– Min oppfatning er at terskelen er for lav for å kalle noe fusk, sier han, og legger til:

– Generelt vil jeg si at studenter for ofte blir utestengt for bagatellmessige saker der det burde holdt å annullere eksamen.

Advokat Halfdan Mellbye Foto: Jan Henning Aase

I forrige uke dekket VG og flere medier saken om sykepleierstudenten som ble utestengt fra studiet, etter å ha plagiert seg selv på eksamen og for å ha hatt feil kildehenvisning på en skoleeksamen som ble gjort om til hjemmeeksamen på grunn av pandemien.

Les også: Forsker om fuskesak: − Et overgrep mot en ung student

Det som har overrasket Mellbye mest i fuskesakene han har hatt, er at studentene som kommer til ham har så gode saker.

– I de fleste tilfellene jeg har hatt er det åpenbart hva som faktisk har skjedd, og at det er uhell, små feil og bagatellmessige ting. Jeg har ikke hatt en eneste sak der jeg ikke har ment at det ikke er tilstrekkelig å bare annullere eksamen, understreker han.

Han opplever at institusjonene gjerne vil at alle fuskesaker skal være like.

– Men slik er det ikke. De er individuelle, og det er ofte forklaringer på det som har skjedd. Men det bryr de seg sjelden om – etter min erfaring.

Synes reaksjonen er streng

En som også har reagert på saken er professor emeritus i pedagogikk Karl Øyvind Jordell. Han forteller til VG at det første han reagerte på var den strenge straffereaksjonen.

Så ble han oppmerksom på et sitat i Agderposten fra sykepleierstudentens tidligere advokat Estin Blessom:

– En klage hun hadde sendt inn nå ville kanskje vært ferdig behandlet i november. For dem som er utestengt ett semester er det da ikke noe særlig vits, og for dem som er utestengt i to semestre kan det ha lite å si.

– Da reagerte jeg virkelig, sier Jordell, og legger til:

Foto: Privat

– Det høres ut som manglende rettssikkerhet i systemet hvis man ikke får behandlet saken før det er for sent, og det må man gjøre noe med.

Jordell poengterer at økt bruk av hjemmeeksamen, slik det har vært under pandemien, vil føre til flere saker som kan oppfattes som fusk.

– I slike situasjoner må man ha et apparat som klarer å ta unna sakene før semesterstart. Det kan ikke være slik at studentene lar være å anke fordi det ikke er noe poeng på grunn av lang behandlingstid.

Forskjell fra sted til sted

Jordell peker på at det også kan være forskjeller i hvordan sakene behandles fra institusjon til institusjon. I et skriv om kildebruk fra UiO, står det:

«Det kan også bli regnet som fusk eller forsøk på fusk å bruke eget tidligere arbeid uten å opplyse om det.»

– Det er interessant at Universitetet i Oslo formulerer seg sånn, at det kan regnes som fusk, mens reglene ved Universitetet i Agder ser ut til å være mer absolutte. Hvis man formulerer det slik UiO gjør, står man friere til å utvise skjønn, sier Jordell.

På UiA sine nettsider står det at det å sitere eller på annen måte benytte egne tidligere eksamensarbeid uten tilstrekkelige kildehenvisninger regnes som fusk.

Videre står det at det kan føre til at eksamen blir annullert, at du blir utestengt fra universitetet i inntil to semestre, og at du mister retten til å gå opp til eksamen ved alle norske universitet og høgskoler i utestengingsperioden.