FØRSTE DOSE: Bendik Flugstad (25) er veldig fornøyd for at hans første dose er blitt satt så raskt. Anmar Khalaf er en av legene på vaksineringssenteret. Foto: Andrea Gjestvang, VG

Bendik (25) slo til da Oslo åpnet for drop in-vaksinering

Vaksineringssenteret på Grünerløkka håper de når ut til dem som fortsatt er uvaksinert i Oslo.

Av Amna Iqbal og Andrea Gjestvang (foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Mandag 19. juli åpnet flere kommuner opp for drop in-vaksinering. Det var første dagen folk bare kunne stikke innom for dose én på vaksineringssenteret på Grünerløkka i Oslo.

– Drop in-vaksinering har gått veldig bra her i dag, men vi håper på at flere skal dukke opp i løpet av dagen, forteller Heidi Nagy, avdelingsleder ved vaksineringssenteret til VG.

Så snart drop in-vaksinering var mulig benyttet Bendik Flugstad (25) av seg denne muligheten.

– Jeg har egentlig vaksinetime om en uke, men da jeg så at det nå var mulig å bestille drop in gjorde jeg heller det, forteller han til VG.

Denne muligheten virker fantastisk og en effektiv måte å få seg vaksinert på mener Flugstad.

– Tror du mange unge unngår vaksinen fordi de er skeptiske?

– De jeg kjenner i min krets er veldig positive til å vaksinere seg. De ønsker til og med å få vaksinen fortest mulig, og jeg tror faktisk en drop in mulighet kan gi dem den muligheten, så jeg har ikke opplevd at de er skeptiske, forklarer han til VG

FORNØYD: Det gikk veldig raskt å få time, og selve vaksineringen var veldig smertefritt, sier Bendik Flugstad. Foto: Andrea Gjestvang

Håper å nå flere unge

Drop in-vaksineringen vil være et godt utgangspunkt for å få flere unge til å vaksinere seg, mener avdelingsleder ved Grünerløkka vaksineringssenter, Heidi Bjerkan Nagy.

– Det vil være en mer fleksibel løsning for dem, da de har muligheten til å booke timen selv og se når det passer dem, forteller hun.

– Har det vært utfordrerne å få de unge vaksinert?

– Kanskje de helt unge er litt mer skeptiske fordi de har litt mer klare meninger enn de eldre, men jeg tror at alle mulige aldersgrupper vil ha ulike meninger om vaksineringen, så det har nok ikke vært utfordrende, forklarer hun.

GRÜNERLØKKA: Teamleder Mathias Kvalnes (t.v.) og avdelingsleder, Heidi Bjerkan Nagy (t.v.) sier drop in-vaksineringen foreløpig har gått veldig greit. Foto: Andrea Gjestvang

Da VG besøkte senteret tidlig mandag formiddag, hadde 25 personer dukket opp, ifølge teamleder Mathias Kvalnes.

– Men det vil nok dukke opp flere i løpet av dagen, sier han til VG.

– Av dem som har dukket opp, har det vært variasjon i forhold til hvilken aldersgruppe de er i?

– Det er flest unge som har møtt opp, sier han.

Målet med drop in-vaksineringen er nå ut til den 20-prosenten som enda ikke er vaksinert, ifølge teamlederen.

– Bydelen vår er ganske ung, så det er klart vi ønsker at flere av de unge i aldersgruppen 20–35 skal få seg første dosen av vaksinen, sier han.

– Vi får jo så klart en mulighet til å også observere om drop in-vaksineringen er bedre på dagtid eller kveldstid, legger han til.

– Kan være effektivt

Drop in er et godt initiativ, mener Linn Larsen (45), som selv benyttet muligheten på mandag.

OPTIMISTISK: – Jeg tror også de yngre er veldig åpne for drop in, så dette vil være en god mulighet for dem, forteller Linn Larsen (45). Foto: Andrea Gjestvang

– Jeg skal reise bort ganske snart, og syns det var greit at jeg ikke nå trenger å vente på å få min første dose, forteller Linn Larsen til VG.

Hun håper drop in vil bli et alternativ for dose to også.

– Det vil kanskje bidra til at fullvaksineringen går raskere, legger hun til.

