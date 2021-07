STORE SKADER: Bilder viser skadene etter den siste tidens flom i Belgia, her fra byen Pepinster i dag. Foto: Belga / Sipa USA

Nytt ekstremvær i Belgia: Vann fosser gjennom gatene

Et større område i byen Dinant i Belgia er oversvømt og vannet fosser gjennom gatene etter kraftig regn lørdag.

Av Ådne Husby Sandnes

Det melder den belgiske avisen De Standaard.

Landet er også rammet av kraftig tordenvær, og provinsen Namur er særlig utsatt.







Bilder i sosiale medier fra byen Dinant viser at biler flyter i det om lag 1,5 meter dype vannet. Ifølge lokale medier skal minst 25 biler være rammet.

Videoer på sosiale medier fra Nederland viser også et kraftig regnvær.

Nye regnmengder skaper også uro vest i Tyskland, bare dager etter at uvær førte til flommer som kostet minst 179 personer livet, skriver NTB.

Leder for nødetatene i regionen, Begona Hermann, sier at værmeldingene viser at enkelte områder kan få kraftige byger og storm, og mellom 30 og 40 liter regn per kvadratmeter.

Innbyggerne har fått tilbud om evakuering i flere av områdene som allerede er hardt rammet av flom.

– Folk må selv ta avgjørelsen, sier Hermann, som understreker at de varslede regnbygene ikke ventes å bli like lille som de som rammet tidligere i måneden.

Samtidig påpeker hun at kloakk og avløpssystemene fortsatt er ute av stand, noe som betyr at de kanskje ikke kan håndtere nytt regnvær særlig bra.