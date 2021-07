VAKSINE: Stein Brander Isaksen (53) vaksineres. Foto: Rodrigo Freitas

Må ut med båt for å vaksinere innbyggerne: − Folk regner på det og vet når vi er her

LURØY (VG) Øykommunen Lurøy er en av dem som fortsatt vaksinerer risikopasienter – øy for øy, og fra alle aldersgruppene samtidig.

Publisert: Nå nettopp

– Nå var det bare så vidt jeg ikke ble stående igjen. De kunne bare ta inn 25, og jeg var nummer 25, sier Hanne Teigen (54) til VG

Fra fergen kunne man se Teigen gå utålmodig frem og tilbake på kaia, med en veske med de siste tolv vaksinedosene som skal settes i Lurøy i uke 27.

Kommunen på Helgelandskysten, som består av 1370 mindre øyer og skjær, har i underkant av 2000 innbyggere. Denne onsdagen er Teigen på vei ut til Onøy, der beboere fra de mindre øyene rundt drar inn med egen båt for å få et stikk. Dagen før har hun og Kjersti Marie Augdahl (32) vaksinert på Sleneset.

Til nå har det blitt satt 1323 stikk i kommunen – de fleste av dem av de to kollegene.

forrige





fullskjerm neste PÅ VEI: Hanne Teigen (54) og Kjersti Marie Augdahl (32) skuer utover havet, på vei ut for å vaksinere.

Vaksinene ankommer kommunen i kjølebag fra Bodø på tirsdager. Så vaksineres det på tirsdag og onsdag. Uken VG er på besøk, er det ti hetteglass som skal fordeles.

Vaksinatørene kan ikke reise med blandede vaksiner, så de må ta en øykrets av gangen. Det gjør at de nå vaksinerer gruppe 5, 6 og 7 samtidig – så vidt 8 i noen kretser. Flere må komme seg til vaksineringen med egen båt.

Mye av tiden resten av uken går med til å organisering og logistikk. Alle over 65 år eller med en underliggende sykdom, skal nå ha fått en telefon.

– Vi kjenner jo mange folk, vet hvem som er gift med hvem, og hvem som bør komme i lag. Så hender det at hvis vi ringer noen at de spør «Ja, men hva med kjerringa»? Da spør vi når hun er født, og ser om hun kan få. Spesielt for dem som bor i utkanten og må reise en hel dag for å komme seg hit. Så det blir litt kaos i de gruppegreiene, sier Teigen.

SLENESET: Hanne Teigen (54) og Kjersti Marie Augdahl (32) er fremme på Sleneset, der det skal vaksineres. Foto: Rodrigo Freitas

En annen bit av puslespillet, er at det må være legedag der det vaksineres. Det er heller ikke alle som kan reise for å få vaksine.

De eldste som vaksineres tirsdag, er et par på over 85 år som får andre stikk – de har måttet vente lenger enn de fleste, fordi de bor på en egen øy og ikke kan ta båten over selv.

– Vi prøver etter beste evne å følge aldersklassene, men helseutfordringene tilsier at de må få vaksine på sin hjemplass. Da må hjemmesykepleien dra dit, og vi har avtalt med noen andre som kommer bort, sier Augdahl.

Klikk for å aktivere kartet

Men de fleste har egen båt i kommunen – båtrutene i enkelte kretser er lagt opp til at man kan måtte bruke hele dagen på å reise, sier hun. Hvis ikke har noen også mulighet til å sitte på med andre.

Vaksinatørene har også blitt ringt opp av personer som vet at andre har fått tilbud om dose to, men som ikke har blitt ringt selv. Da kan grunnen være at det har gått like under seks uker for dem, og like over for naboen.

– Folk regner på det – og de vet når vi er her. De vil bli ferdige. Noen sier at de er på ferie men at de kommer likevel, sier Augdal.

Henger etter

Lurøy er en av kommunene som ligger et stykke bak i vaksineringen – i alle fall med dose én. Omtrent 40 prosent av innbyggerne har fått minst én dose.

Ifølge Teigen brukte Lurøy lang tid på gruppe fire – de mellom 65 og 75 år. Kommuner med mange eldre får brukt færre førstedoser, fordi disse gruppene skal få andre dose tidligere enn friske under 65.

– Det blir reaksjoner på at de får mer friheter når de kommer lenger i sør – men nå er vi der vi er, sier Teigen.

– Vi han ikke påvirke fordelingen. Men det har vært litt fint å kunne spre det ut uten en sånn storstilt gymsal-vaksinering, skyter Augdahl inn.

Gymsalsvaksinering blir det likevel – selv om det ikke er i massevaksinasjonsskala. Fremme på øya Sleneset begynner Augdahl å sette opp inne på Sleneset oppvekstsenter, mens Teigen drar bort til kaia for å hente vaksinene som leveres i en kjøleboks med hurtigbåten.

forrige





fullskjerm neste OVERLEVERING: Tanja Dalen fra Helgeland transportservice leverer fra seg vaksinene, mens hurtigbåten tar et mellomstopp på Sleneset.

Tilbake på skolen igjen har gangen begynt å fylle seg opp med mennesker som venter på vaksinen. En av de yngste som får et stikk i armen tirsdag, er Henriette Moe (23), som håper på en mer normal vår som student i Bodø.

Ting må gå raskt for at vaksinatørene skal rekke fergen tilbake til Stokkvågen, og ikke bli sittende fast på Sleneset. Men det er enklere å planlegge reiserutene når havet er roligere.

– Om sommeren er det greit nok, så lenge man får plass på båten. Vinteren var verre – der ble det storm, og det krevde andre løsninger, sier Teigen.

forrige













fullskjerm neste FØRSTE STIKK: Henriette Moe (23) vaksineres.

Da det var storm måtte vaksinene omfordeles til den delen av kommunen som er på fastlandet. Men geografien kan være en utfordring også ellers: En dag Teigen var på fastlandet og det gikk et ras, mens vaksinene var på Onøy, måtte hun få tak i noen andre som kunne få sendt vaksinene videre til Sleneset og sette dem fordi hun ikke kom seg fram selv.

– Det er sånne ting vi styrer med, det kan skje mye uforutsett som krever andre løsninger.

Når tirsdag er over, er det fortsatt to glass igjen. Det er disse glassene Teigen skal ta med seg til Onøy onsdag, sånn att beboere på øyene rundt skal kunne komme bort med egen båt og få et stikk.

Én av dem er tidligere ordfører i kommunen, Carl-Einar Isachsen (62).

– Folk tror vel at gamlingene på bygda er vaksinert – men det er de ikke, sier han.

forrige







fullskjerm neste ORDFØRERE: Isachsen (t.v) slår av en prat med nåværende ordfører Håkon Lund (H) og Grete Djønne som jobber i politiet, etter å ha fått første stikk.

Feriekabalen har også vært vanskelig å få til å gå opp for mange av kommunene som må vaksinere ekstra i sommer – i Lurøy er det legestudenter fra Oslo som snart skal ta over, sånn at de to vaksinatørene får tatt seg noen uker fri.

– Plutselig må vi endre på det vi har forberedt oss på. Men vi er her sånn omtrent hele sommeren, og da kan vi planlegge litt mer – også for de ukene hvor vi er borte.