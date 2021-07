VAKSINE-KRITISK: Ordføreren i Øygarden kommune er klar i sin beskjed til FHI. Omfordel vaksiner til kommuner som henger bak i vaksinekøen. Foto: Paul S. Amundsen, NTB

Vestlands-ordfører raser mot vaksiner som ikke blir satt på Østlandet

Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H), oppfordrer FHI til å omfordele vaksiner etter flere medieoppslag om kommuner som sliter med å få vaksinert unge og ferieklare innbyggere på Øst- og Sørlandet.

En rekke medieoppslag om kommuner på Øst- og Sørlandet som sitter på vaksinedoser de sliter å få satt har fått ordføreren i Øygarden kommune på Vestland til å reagere.

På kommunens nettsider er oppfordringen klar: Øygarden kommune tar gjerne imot flere vaksinedoser.

Indrevik sier til VG at han og andre i kommunen ble overrasket da de leste om vaksine-problemene flere kommuner på Østlandet sliter med.

– Vi er jo ganske overrasket over det som skjer nå, sier Indrevik til VG.

Torsdag skrev NRK blant annet om Ås kommune som har over 1800 doser til overs de to neste ukene, og Skien, som venter på vaksinesvar fra 10.000 innbyggere. Flere spekulerer i om ferieavvikling kan være grunnen til at folk utsetter vaksineringen.

– Det er en liten mistanke om at noen velger å utsette vaksinering fordi de skal ha ferie. Det håper jeg ikke stemmer, sier leder for vaksinasjonsprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, til NRK.

Ordfører Indrevik i Øygarden trekker frem at kommunen var én av flere kommuner som måtte gi fra seg vaksinedoser da regjeringen skjevfordelte vaksiner til 24 kommuner på det sentrale Østlandet i mai.

– Vi var en av flere kommuner som måtte gi fra oss til det sentrale øst. Vi var ikke fornøyd med det. Når vi ser at de ikke klarer å sette alle dosene burde de heller omfordeles til oss, sier Indrevik med en klar oppfordring til Folkehelseinstituttet:

– FHI må nå gå inn og omfordele.

– Skuffet

– Noen innbyggere er skuffet, kanskje også forbannet, sier Indrevik om situasjonen han ser nå. Han legger til:

– Mange var skuffet da vi måtte gi ifra oss doser, inkludert meg.

Ordføreren sier at kommunen er klar for å sette doser, dersom de får muligheten.

– De neste to og en halv ukene kan vi sette 3600 doser, og det håper vi noen vil tildele oss.

– Har du tatt kontakt med noen av disse kommunene?

– Nei, ikke direkte. Det er FHI som som fordeler vaksiner i Norge, sier Indrevik og presiserer at kommuneoverlegen i Øygarden har sendt FHI et formelt brev og informert om at kommunen har kapasitet.

– Vi når ikke målet om å vaksinere lærere og barnehagepedagoger om vi ikke får flere doser. Frustrasjonen er stor, sier Indrevik, og refererer til regjeringens åpning for å la lærere og pedagoger gå foran i vaksinekøen.

Øygarden setter omtrent 600 doser om dagen opplyser han. Kommunen har nærmere 39.000 innbyggere.

FHI-overlege Preben Aavitsland skriver i en e-post til VG at de allerede omfordeler.

– Vi reduserer eller stopper utsendingen til kommuner som melder at de nærmer seg å bli ferdige med første dose. Dosene sender vi da i stedet til andre kommuner.

Den geografiske prioriteringen er det slutt på i uke 29, så da vil andre kommuner få en økning, skriver Aavitsland.

Han er tydelig på at kommunene ikke skal avtale noe seg imellom, men at dette skal foregå sentralt.

– For disse vaksinene skal fraktes minst mulig på veien. Dessuten må vi ha en sentral oversikt over utsendte doser slik at vi vet hvor mange andredoser hver kommune vil trenge i august og september.