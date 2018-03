Støre om Listhaugs begrunnelse: – Ikke en statsråd verdig

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener dagens opptreden fra justisminister Sylvi Listhaug viser at hun ikke har skjønt alvoret i saken som førte til at hun gikk av.

Sylvi Listhaug (Frp) ble tirsdag presset til å gå av som justis- og beredskapsminister. Hun gjorde det klinkende klart at hun har trukket seg høyst motvillig – utelukkende for å redde dagens regjering.

I sin redegjørelse for hvorfor hun trakk seg kom hun også med krass kritikk av Jonas Gahr Støre, og sa alternativet med Støre «vil være en katastrofe i Norge».

Hun beskrev det hun mener har vært en «ren heksejakt», og hun uttalte at Facebook-innlegget som førte til at hun måtte gå, «har omgjort norsk politikk til en barnehage».

Støre mener Listhaugs utspill viser at hun ikke har skjønt alvoret i saken:

– Det å karakterisere norsk samfunnsdebatt som en barnehage den siste uken, er ikke en statsråd verdig, mener jeg. Og det hun har rettet av anklager mot alle andre, viser også at hun ikke tar innover seg hva dette har handlet om, sier han på en pressekonferanse.

Han betegner avgangen slik:

– Det var en riktig avgjørelse, hun hadde ikke flertallets tillit her i Stortinget.

Ut mot Solberg: – Svak ledelse

Ap-lederen er samtidig kritisk til statsminister Erna Solbergs håndtering av Listhaug-saken.

– Jeg mener statsministeren har latt det skure og gå. Jeg mener hun burde satt foten ned.

– Vi har markert fra stortingsflertallet at slik vil vi ikke ha det i Norge. At en justisminister nører opp under hatytringer og konspirasjonsteorier. Statsministeren burde ha sett, da hun så dette Facebook-innlegget, alvoret i det. Kjent vekten av både bilder og ord, fortsatte han på pressekonferansen.

Fra Stortingets talerstol tirsdag formiddag gjentok Støre kritikken mot den avtroppende justisministerens Facebook-innlegg og det han oppfatter som en manglende forståelse av situasjonen og en hul unnskyldning.

– Men saken handler dypest sett om mye mer. Det stortingsflertallet nå har sagt fra om, er at vi ikke aksepterer den dobbeltkommunikasjonen vi har sett fra Frps statsråder i lang tid, sier Støre.

– Det var Stortinget, ikke statsministeren, som til slutt måtte ta ansvar og si fra, om at justisministeren ikke hadde tillit. Nok var nok. Det er svak ledelse, fortsetter han.

Kilder i Ap bekrefter overfor VG at Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått politibeskyttelse fra i dag etter å ha mottatt drapstrusler. Støre har ikke hatt politibeskyttelse siden valget.

Stenseng: – Viser at mistillitsforslaget var rett

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er ikke overrasket over at Listhaug ikke ønsker en Arbeiderpartiregjering, men er svært kritisk til det Listhaug sa da hun trakk seg tirsdag.

– Listhaug må nå ta ansvar for egne ytringer, det har et flertall i Stortinget sagt tydelig fra om. Det samme flertallet slår ring om ytringsfriheten i Norge som en av våre viktige demokratiske verdier, skriver Stenseng i en SMS til VG.

Hun skriver også at hun håper at det at Listhaug nå trekker seg, bidrar til mindre splittende retorikk fra regjeringen fremover.

– Vi trenger en regjering som samler, det er nå Ernas ansvar. Dagens opptreden av justisministeren viste at mistillitsforslaget var rett.

Listhaug understreket da hun trakk seg at nå som hun er på vei til Stortinget, vil hun fortsette å være seg selv.

Huitfeldt: – Som statsråd må du tåle kritikk

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt er heller ikke nådig i sin kritikk av Listhaugs redegjørelse for hvorfor hun trakk seg tirsdag.

– Som statsråd har du makt og må tåle kritikk. Jeg har aldri sett en statsråd som beskylder opposisjonen for å drive med knebling. Hun har misforstått noe grunnleggende i norsk politisk kultur, skriver hun i en SMS til VG.

Hun understreker at en statsråd fra en mindretallsregjering alltid må bøye seg for stortingsflertallet.

– Listhaug valgte i stedet å fremsette provokasjoner mot stortingsflertallet. Det var særdeles uklokt, uten sidestykke i norsk politisk historie. Statsråder må vise ydmykhet, ikke provosere stortingsflertallet, skriver hun.

Etter det NRK erfarer blir fiskeriminister Per Sandberg (Frp) utnevnt som fungerende justisminister i et ekstraordinært statsråd tirsdag.