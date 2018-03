To ungdommer live-streamet at de ble pågrepet av politi

Publisert: 14.03.18 20:51

Da guttene ble pågrepet av politiet søndag kveld, live-streamet de hendelsen direkte på sosiale medier. Man kan blant annet se at den ene betjenten trekker våpen.

Begge guttene er under 18 år, bekrefter politiet.

– Vi ble tilkalt til adressen etter melding om utagerende ungdommer. Vi fikk beskjed om skadeverk og at de var voldelig mot andre personer. Det er ikke uvanlig at betjenter er bevæpna når de rykker ut til meldinger av slik karakter, sier politimester i Finnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta.

Trekker våpen

I filmen ser man at den ene betjenten trekker et våpen da en av guttene kommer mot ham med noe som ligner et balltre. Politimesteren mener at de vurderte situasjonen riktig.

– Da politiet rykket ut til stedet var det viktig å få kontroll på situasjonen så raskt som mulig, da ungdommene fortsatt er utagerende. Den ene ungdommen blir lagt på bakken, mens den andre trekker fram en våpenlignende gjenstand som et balltre eller en stokk. Da trekker tjenestemannen våpenet, men da han får vurdert situasjonen i et sekund trekker han det tilbake og tar heller i bruk pepperspray, sier Hætta.

Hun påpeker at personene ungdommene hadde utøvd vold mot fortsatt var i huset, og at politiet er godt kjent med adressen de ble tilkalt til.

– Det er viktig for oss at bakgrunnen for dette kommer fram, og at vi var der for å hjelpe folk ut av en vanskelig situasjon, sier Hætta.

Hendelsen ble live-streamet på Instagram, hvor omtrent 1000 personer satt å fulgte med. I ettertid er filmen blir delt utallige ganger og blitt sett av flere tusen.

– Jeg registrer at de har et behov for å eksponere seg. Utover det har jeg ingen kommentar.

Kritisk til politiet

Organisasjonen Barnas Trygghet har nå anmeldt politiet for overdreven voldsbruk, skriver Altaposten .

– Jeg reagerer veldig på videoen. Jeg mener man tydelig ser at politiet retter et skytevåpen mot gutten. I videoen blir det også nevnt ordet pistol, sier Stefan Dahlgren i Barnas Trygghet.

– Det er klart at politiet må bruke så mye makt som er nødvendig for å få kontroll på en situasjon, men samtidig må man ha i hodet at vi snakker om barn. At man er høylytt er en ting, men å slå så hardt ned på barn liker jeg ikke, sier han til Altaposten.