ET MIRAKEL: Under denne snøhaugen ble Enzo til slutt gravd frem, etter å ha ligget fanget i over en time. Foto: Privat

Hunden Enzo begravet av snø i over en time: – Vi trodde han var død

Publisert: 24.03.18 07:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-24T06:28:39Z

Mens hunden Enzo sto ute i bånd, ble han tatt av et snøras fra taket over. Det tok over en time før de klarte å finne han under snøen.

Det var i går at hunden Enzo ble tatt av snøen i Dokka i Oppland. Emilie Johansen var tilstede under den dramatiske hendelsen, og hjalp til med å grave ut hunden.

– Det var 30 centimeter tykk is og tonnevis med snø. Det var egentlig bare å gi opp, sier hun.

– Men etter en time og ti minutter, og et par meter med snø, fant vi han. Levende! At dette gikk bra er et under, skriver hun på Facebook.

Der har hun lagt ut historien for å advare andre hundeeiere om faren.

– Håper ingen gjør den samme tabben som meg

Enzos eier, Berit Steine, var inne i huset da takraset gikk. Raset sperret inngangsdøren, så hun strevde med å åpne døren.

– Jeg prøvde å følge linen han sto i, men skjønte raskt at han lå under tonnevis med snø og is. Det var umulig for meg å grave han frem. Naboer og venner kom raskt til og gravde det de kunne, men også de måtte gi opp til det kom traktor.

Da traktoren kom hadde det gått nesten en time.

– Jeg var i sjokk og følte meg fullstendig handlingslammet. Og jeg hadde selvfølgelig veldig dårlig samvittighet for at jeg hadde satt han ut i line. Jeg håper inderlig at andre ikke gjør samme tabben som meg, sier Steine, som mener hun har fått en lærepenge for livet.

Heldigvis har Enzo kommet skadefri ut av hendelsen.

– Jeg er evig takknemlig for alle som hjalp meg å redde Enzo. Han er undersøkt av veterinær, og har ingen skader. Han er bare litt støl i kroppen.

Denne artikkelen handler om Snø

Hund