Ber om unnskyldning på vegne av Sylvi Listhaug

Erna Solberg sier at hun forstår at uttalelsene fra Sylvi Listhaug har vært sårende for mange. – Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av Regjeringen.

Hele Regjeringen, inkludert justisminister Sylvi Listhaug , står bak unnskyldningen, opplyser Solberg.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier til VG at han vil gjenta regjeringens beklagelse fra Stortingets talerstol i morgen torsdag.

Under en pressekonferanse onsdag kveld sier imidlertid statsministeren at hun har tillit til Listhaug.

– Jeg har tillit til Sylvi Listhaug som statsråd, hun er en god justisminister, sier Solberg.

Det var Aftenposten som omtalte beklagelsen først.

De siste dagene har det stormet rundt landets nye justisminister, etter at hun la ut et bilde på Facebook av væpnede menn og skrev «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Det aktuelle innlegget ble slettet onsdag, grunnet et krav fra fotografiets rettighetshaver.

Erna ba Listhaug om å slette innlegget flere ganger

Dagens Næringsliv melder samtidig at statsministeren skal opp til flere ganger ha bedt justisminister Sylvi Listhaug (Frp) om å slette det omstridte Facebook-innlegget.

Allerede tidlig lørdag skal statsministeren, via sin statssekretær Rune Alstadsæter, ha kontaktet Listhaug i forbindelse med innlegget. Justisministeren trosset imidlertid statsministerens ønske, og sa at det er uaktuelt. Hun ville heller gå ut offentlig og forklare seg. Solberg skal da ha tatt saken i egne hender og selv bedt Listhaug om å slette og beklage innlegget.

Listhaug skal i tillegg ha fått beskjed fra SMK om å ikke uttale seg om saken. Hverken Erna Solberg , Sylvi Listhaug eller Frp-leder Siv Jensen har ønsket å kommentere hendelsesforløpet overfor avisen.

– Jeg kommenterer ikke spekulasjoner i saker med anonyme kilder, og jeg kjenner meg ikke igjen i alt som står der. Jeg vil ikke opplyse om alt jeg snakker med mine statsråder om, sier Solberg under pressekonferansen onsdag kveld.

Onsdag opplyser partiet Rødt at de ønsker å fremme mistillitsforslag mot justisministeren . Arbeiderpartiet og KrF blir derfor tvunget til å ta stilling til om de har tillit til justisministeren eller ikke.

VG har i to dager gjentatte ganger stilt Erna Solberg spørsmål om hun mener Listhaug bør beklage og slette innlegget – og om hun har bedt Listhaug beklage. Statsministeren har ikke villet besvare spørsmålet om en beklagelse eller sletting, men hun har sendt flere sitater til VG hvor hun har sagt at Listhaug gikk over grensen.

AUF: Listhaug må ta ansvar

AUF-leder Mani Hussaini skriver til VG at det er fint at Erna Solberg nå forstår alvoret, og kommer med en uforbeholden unnskyldning til AUF og Arbeiderpartiet. Samtidig påpeker han at det har gått hele fem dager før statsministeren har kommet med en unnskyldning.

– Det er helt nødvendig at justisministeren er i stand til å ta det samme ansvaret for egne uttalelser, med en uforbeholden beklagelse. Nå er det helt stille fra henne. Vi må kunne forvente at hun som justisminister er i stand til å forebygge all terror, også høyreekstrem, skriver Hussaini til VG.

– At regjeringen ikke ser koblingen mellom sine uttalelser den siste uka og terrorangrepet 22. juli viser liten kunnskap om den politiske terroren som rammet oss.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener saken viser at Listhaug gjør som hun vil, og at statsministeren ikke har kontroll over henne.

– Det forteller at Sylvi Listhaug gjør det hun vil. Den type innspill på Facebook av Norges justisminister - da har vi en privatpraktiserende justisminister som statsministeren ikke klarer å ha kontroll over – i en sak som har opprørt veldig mange. Justisminister har ikke bare ansvar over dom og fengsel men og å ta vare på sårbare mennesker. Det har hun langt fra tatt her, sier han til VG.

– Denne saken handler nå mer om Erna Solberg enn om Sylvi Listhaug. Er det justisministeren som styrer statsministeren, eller er det omvendt? Det er et spørsmål vi trenger å få svar på, sier Støre til NTB.

Avviser at Listhaug får gjøre som hun vil

Selv nekter Solberg for at Listhaug får gjøre som hun vil.

– Jeg har ikke en privatpraktiserende justisminister. Jeg har en justisminister som har sagt at hun ikke hadde til hensyn å såre noen, som har tatt kritikk, og sagt at hun har lært av det som har vært, sier Solberg

– Regjeringen har nå sagt unnskyld, og Jonas Gahr Støre har bedt meg om å avklare dette, det har jeg nå gjort, legger hun til.

Savner et oppgjør med hatet

Utøya-overlevende Tarjei Olsen Bech har tidligere onsdag etterlyst en unnskyldning fra Solberg på vegne av regjeringen.

– Jeg tenker at det er bra at det kommer en unnskyldning. Men savner et oppgjør med hatet som det er nørt opp om. Samtitig er jeg glad for at statsministeren endelig kommer på banen, skriver Tarjei Olsen Bech i en tekstmelding til VG.

Bech ble selv skutt i beinet av massedrapsmannen Behring Breivik på Utøya i 2011.