FÅR IKKE PENGER: Eirik Jensen, som er dømt til 21 års fengsel, får ikke tilbake midler som det er tatt beslag i. Foto: Helge Mikalsen

Eirik Jensen tapte pengekrangel med Spesialenheten

Publisert: 13.03.18 14:49 Oppdatert: 13.03.18 15:42

Korrupsjonsdømte Eirik Jensen får ikke tilbake penger Spesialenheten har tatt hefte i.

Det har Borgarting lagmannsrett avgjort.

Den tidligere politilederen ble i fjor dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av hasj, grov korrupsjon og flere brudd på våpenloven.

Jensen har anket denne dommen , og ankesaken skal opp i Borgarting lagmannsrett i august i år.

I februar gikk derimot Jensen rettens vei for å få tilbake noen av de 2,1 millionene som Spesialenheten har tatt hefte i.

Spesialenheten mener at Eirik Jensen har mottatt økonomiske fordeler fra Gjermund Cappelen på en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner. Deriblant for oppussing av et bad til en kostnad på 292.250 kroner.

Oslo tingrett fant det i februar derimot ikke bevist at Eirik Jensen hadde mottatt økonomiske fordeler for mer enn 667.800 kroner.

Nå har imidlertid Borgarting lagmannsrett tatt Spesialenhetens anke til følge, og mener det er tilstrekkelig begrunnet at beløpet på 2,1 millioner kroner kan opprettholdes.

Lagmannsretten mener at det må antas at Jensen i ankesaken vil bli idømt inndragning med et beløp som minst tilsvarer beløpet på 2,1 millioner.

– At det foreligger skjellig grunn til å mistenke Jensen for grov korrupsjon er i lys av tingrettens dom på det rene, skriver lagmannsretten i sin avgjørelse.