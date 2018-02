Kvinne truet nabofamilie med pil og bue

Publisert: 25.02.18 19:11

En kvinne i 50-årene ble søndag ettermiddag pågrepet for å ha truet nabofamilien med pil og bue samme morgen.

Kvinnen har opptrådt truende med pil og bue, og i tillegg truet familien med kniv. Det opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Trond Volden, til VG.

– Den fornærmede familien har oppfattet dette truende og skummelt, og har ikke turt å gå ut av døren i hele dag, sier han.

Hendelsen skjedde i Trondheim. Den fornærmede familien består av to voksne og to barn. Kvinnen truet dem i natt og i morges, men Volden forteller at familien hadde store språkproblemer, og politiet fikk derfor ikke melding om hendelsen før søndag ettermiddag. Da de kom til leiligheten, fant de en pil liggende utenfor døren.

– Bakgrunnen og hva som har skjedd er foreløpig uklart, sier Volden.

Hverken familien eller kvinnen er avhørt ennå, men politiet jobber med å etterforske saken videre.

(VG/NTB)