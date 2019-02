VAREBILEN: Denne grå varebilen ble stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag kveld. Foto: Privat

Politiet: Cyanid i stjålet varebil skulle til Universitetet i Oslo

Politiet utelukker ikke at den stjålne lastebilen med det gifte stoffet kan ha forlatt landet, og er i kontakt med utenlandsk politi.

Publisert: 25.02.19 14:39 Oppdatert: 25.02.19 14:57







Varebilen som lastet med medikamenter til sykehus i Norge, samt en beholder med det svært giftige stoffet cyanid, ble stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag forrige uke.

Politiet vet fortsatt ikke hvor varebilen som ble stjålet i Lørenskog onsdag kveld befinner seg. Det er heller ingen mistenkte i saken.

– For oss er det vanskelig å si sånn saken er nå. Det kan være at det er snakk om et biltyveri eller det kan være snakk om at noen har stålet lasten. Vi vet fra tidligere at sånne biler blir stjålet og sendt over landegrensene, sier politiadvokat Camilla Granstrøm ved Øst politidistrikt til VG.

Hun bekrefter at cyaniden skulle til Universitetet i Oslo. Universitetet bekrefter til VG at det gifte stoffet skulle brukes til celleforskning.

Politiet har så langt ikke kommentert hvor stoffet kom fra.

Morten Dæhlen, dekan ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO sier til VG at universitetet har bestilt kaliumcyanid for bruk i forskning.

– Det blir brukt til å forstå hvordan celler virker. Vi undersøker nå hvordan celleelementet kjent som mitokondrie oppfører seg i ulike omgivelser, sier Dæhlen.

les også Politiet etterlyser stjålet varebil med cyanid – har videoopptak

Avdelingsdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk forteller at cyanid ikke er et legemiddel og at stoffet som regel blir brukt i forskning.

– Cyanid er et kjemikalie som blir brukt til forskning og på kjemiske laboratorium. Det blir brukt blant annet til å kontrollere instrumenter og for analyse av visse stoffer, sier Madsen.

Han sier han ikke er kjent med akkurat hvilken type cyanid som var i den stjålne varebilen, men at det kommer i forskjellige varianter.

– Mest sannsynlig er dette kaliumcyanid, som er et hvitt og uhyre giftig pulver.

STJÅLET: Varebilen ble stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag kveld. Foto: Frode Hansen

Kan være dumpet

Det farlige stoffet var pakket i en liten hvit plastbeholder med rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket.

Politiet melder i en pressemelding lørdag at de ikke utelukker at lasten har blitt dumpet, og advarer folk som finner mistenkelige gjenstander.

les også Legemiddelverket: – Håper biltyvene er klar over hva de har i lasten

– Om noen kommer over mistenkelige gjenstander ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet, heter det pressemeldingen.

I Norge er de tre store norske legemiddelgrossistene Alliance Healthcare Norge, Apotek 1-gruppen og Norsk Medisinaldepot, som alle driver med transport av legemidler.

Det er Alliance Health Care som har ansvaret for transporten av legemidler ut til sykehusene, men kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune sier de ikke har fått noen indikasjoner på at dette hadde noe med dem å gjøre.

– Vi pleier ikke å ha cyanid på lager og det er ikke noe vi kjenner til.

les også Tolletaten roper varsku om store pillebeslag: – Frykter flere dødsfall

VG har også vært i kontakt med Norsk Medisinaldepot Apotek 1-gruppen, som begge avviser at dette hadde noe med dem å gjøre.

– Vi frakter ikke legemidler til sykehus og at de heller ikke har cyanid i våre lagerbeholdning, sier kommunikasjonssjef i Apotek 1-gruppen Kjersti Solberg Ofstad.

– Flere brudd

Eieren av bilen opplyste til Dagbladet forrige uke at budfirmaet hans hadde fått oppdraget fra et norsk fraktselskap, og at lasten ble hentet i Sverige.

I Norge er et av de største selskapene som driver med medisintransport PostNord, men kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole A. Hagen sier det ikke er noe som tyder på at dette var deres bil.

– Vi har gjort undersøkelser og det er ikke noe som tyder på at dette er fra oss. Bilen er ikke merket som PostNord og den har heller ikke fulgt våre rutiner. Det fremstår ikke som at dette er en profesjonell leverandør av denne type transport, sier Hagen til VG.

Det er fortsatt usikkerhet om hvilke regelverk den aktuelle transporten var underlagt. Hagen forteller at når man frakter legemidler er man underlagt GDP-regelverk (Good Distribution Practice).

– Det innebærer blant annet at du skal ha flere kontroller rundt merking, målinger, låsing og temperatur, og det skal være dokumentasjon hele veien. Så kommer det frem at denne varebilen lastet Cyanid, som er et giftig stoff. Da er man følge ADR-regler (Accord Dangereux Routier). Her har det skjedd flere brudd.

VG har også vært i kontakt med Posten Norge og Bring og Schenkers, som begge avviser at bilen var tilknyttet dem.