PÅGREPET: Her blir den 48 år gamle mannen pågrepet på gravlunden. Foto: VG-tipser

Drapssiktet etter angrep på gravlund: Dømt over 20 ganger og skutt av politiet

HAUGESUND (VG) Den 48 år gamle mannen som er siktet for drapet på en kvinne i 60-årene, har vært i politiets søkelys siden 80-tallet. I 1998 ble han skutt av politiet.

Publisert: 20.02.19 14:44 Oppdatert: 20.02.19 15:02







Mannen som onsdag ble pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund, og som nå er siktet for drapet på en kvinne i 60-årene, har en lang historie med lovens lange arm.

Haugesunds Avis skriver at mannen er domfelt over 20 ganger.

VG har gått gjennom mannens nylige dommer, hvor det blant annet fremgår at han fikk sin første dom i 1986, da han var 15 år gammel.

I ettertid er mannen domfelt for ulike straffbare forhold, blant annet for vold og trusler. Han har ifølge dommene vært rusmisbruker siden 12–15 årsalderen.

les også Kvinne drept på gravlund: Naboer hørte rop og skrik

Ellevill biljakt

I 2014 ble han dømt etter en ellevill biljakt.

Da politiet skulle stoppe ham for en kontroll, ga han gass og kjørte rett mot en politibetjent som måtte kaste seg til side for å ikke bli påkjørt. Politiet tok opp jakten, og under ferden ble han målt til 92 km/t i en 50-sone.

Han kjørte forbi en sperring og foretok flere forbikjøringer inn mot Haugesund sentrum. Til slutt endte han og bilen inn i inngangspartiet på en dagligvarebutikk.

Mannen har aldri hatt førerkort.

les også Kvinne i 60-årene død etter angrep på gravlund: Mann i 40-årene siktet for drap

Skutt i magen

En sak som vekket nasjonal pressedekning, var da mannen i 1998 ble skutt i magen av politiet.

Politiet var på jakt etter en person som var i besittelse av et våpen, og gikk til væpnet aksjon mot en leilighet, ifølge Haugesunds Avis.

Man visste at mannen hadde våpen i huset, samt at han kunne være farlig, og derfor bevæpnet politiet seg.

På vei inn bak et forheng fant politiet mannen, som da rettet en hagle mot politiet, skriver Haugesunds Avis.

SEFO, den tids Spesialenheten for politisaker, fant ikke grunn til å kritisere politiet for å ha avfyrt skuddet mot mannen.

ÅSTEDET: Politiet gjør her undersøkelser på åstedet. Foto: Kjell Bua

Innbrudd

Det var klokken 16.17 tirsdag at politiet rykket ut til en leilighet i Haugesund etter melding om en mann med øks som forsøkte å bryte seg inn.

Ifølge politiet forsvant mannen fra stedet i en bil, men ble senere pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Der fant politiet kvinnen, som ble kjørt til sykehus i all hast.

På åstedet fant politiet en øks som de knytter til hendelsen. Politiet vil foreløpig ikke bekrefte om dette er drapsvåpenet.

Det skal ikke være noen relasjon mellom den siktede mannen og den avdøde kvinnen. Mannen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.