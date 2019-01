VIL KLAGE: Eivind Trædal i Miljøpartiet de grønne sier at han vil klage saken inn til Domeneklagenemnda. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Jarle Aabø har kjøpt navn til MDG-politiker og Oslo byråd

INNENRIKS 2019-01-02T19:21:19Z

PR-rådgiveren vil publisere skjermdumper av Miljøpartiets aktiviteter i sosiale medier på nettstedet eivindtredal.no.

Publisert: 02.01.19

Jarle Aabø har kjøpt domenenavnene eivindtredal.no og eivindtrædal.no. PR-rådgiveren vil bruke nettsiden til å legge ut skjermdumper av MDG-politikeres aktiviteter i sosiale medier, skriver Dagens Næringsliv (DN) .

Aabø skrev om planene på Facebook i romjulen.

«Vi har fulgt med på MDG, partiets ledere og følgere i SOME i snart 2 år. Vi har tusenvis av skjermdumper. Det er ingen annen gruppe som hetser mer enn de grønne», skriver Aabø i en diskusjonstråd på Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo».

Der skriver han også at han en dag vil legge ut skjermdumper på nettstedet eivindtredal.no. Nettstedet er foreløpig ikke tatt i bruk.

– Ubehagelig

– I mine øyne er ikke dette særlig greit, sier Eivind Trædal til VG.

På Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo» bruker Aabø mye plass på å kritisere politikken og aktivitetene til Trædal og andre politikere i MDG. Trædal er bekymret for personfokuset i Facebook-gruppen.

– For min del gjør det ikke så mye. Men det er en del tillitsvalgte og aktive i lokallag som blir hengt ut. Flere av være medlemmer synes det er ubehagelig, sier han.

Domenene med Trædals navn er kjøpt av Aabøs aksjeselskap Fredriksten AS.

«Webadressene er sikret i forbindelse med et mulig prosjekt planlagt gjennomført i løpet av valgkampen», skriver Aabø i en e-post til DN .

PR-rådgiveren sier til DN at han ønsket å få oppmerksomhet om prosjektet.

«Vi la ut informasjon om disse webadressene helt bevisst i romjulen. Ut fra erfaring var vi rimelig sikre på at «noen» ville lekke dette til pressen, så vi er derfor begeistret for at DN lar seg engasjere rundt nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo», sier han til avisen.

Vil klage

Norid driver registeret for norske domenenavn. Ifølge daglig leder i Norid Hilde Thunem har man rett til sitt eget navn som domenenavn. Dersom andre har tatt en navn man mener å ha ett til å bruke, kan man klage til Domeneklagenemnda.

Trædal sier at han vurderer å klage inn saken til nemnda.

For å få medhold i nemnda, må man ha rett på navnet man klager inn, og det må være registrert i ond tro. Begge kriteriene må være oppfylt for at nemnda skal kunne gi klageren medhold. Ond tro kan for eksempel være at noen har registrert et domene for å utgi seg for å være deg.

Oslobyråd.no

Aabø har også kjøpt domenenavnene oslobyrad.no, oslobyraad.no og oslobyråd.no. Disse har han foreløpig ikke tenkt å bruke.

«Ingen planer for noen av de andre domenene via har registrert», skriver Aabø i en SMS til VG.

Oslo kommune vurderer å klage inn saken til Domeneklagenemnda, opplyser André Myrbråten, tjenesteleder for Oslo kommunes nettsted.

Det er ikke lov å lage nettsteder som utgir seg for å være offentlige etater.

– Det finnes et eget punkt i domeneforskriften om å utgi seg for å være et offentlig organ, sier Thunem.