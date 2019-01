MANGE SAMTALER: Den drapstiltalte syvbarnsmoren og undercoveragenten hadde nærmere 50 samtaler. Her snakket de om hvordan undercoveragenten kan ta livet av sin fiktive kjæreste. Foto: Ådne Husby Sandnes

Undercoveragent søkte drapsråd hos syvbarnsmor: – Hun spurte om jeg var kald nok

KRISTIANSAND (VG) Syvbarnsmoren spurte undercoveragenten flere ganger om hun var politi. Likevel fortsatte hun å gi råd om hvordan agenten kunne ta livet av sin fiktive, plagsomme kjæreste.

«Hva skal jeg gjøre med han idioten a?» spør undercoveragenten, mens hun sitter på restaurant med den nå tiltalte kvinnen.

«Drepe han» svarer tiltalte.

«Hva sa du? Drepe han?» sier undercoveragenten og ler.

I Kristiansand tinghus var det mandag satt opp en stor skjerm i rettssalen.

På skjermen som var vendt bort fra publikum og mot dommerbordet, satt den kvinnelige undercoveragenten, som over lengre tid infiltrerte livet til den nå drapstiltalte syvbarnsmoren.

Politikvinnen var på videolink fra et hemmelig sted, mens lydopptakene ble spilt av i retten. Også den tiltalte kvinnen måtte flytte seg til en plass hvor hun ikke kunne se politikvinnen.

Var mistenksom

Før syvbarnsmoren ble pågrepet og siktet for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer i 2014, hadde hun om lag 50 samtaler med undercoveragenten, som gikk under navnet «Anna».

De to ble venner, men syvbarnsmoren var tilsynelatende mistenksom overfor den nye venninnen. Tiltalte spurte flere ganger om kvinnen var politi.

«Tenk hvis du er sånn politispaner», spurte tiltalte en gang hun var på vei til Oslo med nettopp politispaneren.

Likevel fortsatte samtalene, som aldri endte i at kvinnen erkjente å ha begått drap.

I samtalene som undercoveragenten tok opp i hemmelighet, snakket de om de to dødsfallene i 2002 og i 2014. Tiltalte skal ha vært den siste som så dem i live. De to snakket også om arven etter faren, barnevern, legemidler og helsekost. I dag nekter tiltalte straffskyld og vil ikke forklare seg for retten.

Da syvbarnsmorens ekssamboer Øystein Hagel Pedersen ble funnet død på First Hotel 6. april 2014, fant politiet pillebrett og løse piller som lå strødd på nattbordet. Ifølge tiltalen skal syvbarnsmoren ha dopet Hagel Pedersen ned, og kvalt ham, trolig med en pute. Ifølge tiltalen døde han av forgiftning eller kvelning.

Bli kvitt kjæreste

Et gjentatt tema i de hemmelige samtalene er hvordan undercoveragenten skal bli kvitt sin fiktive, plagsomme kjæreste. Hun fortalte syvbarnsmoren at hun og kjæresten skulle på båttur, og at hun kunne bli kvitt ham på sjøen.

«Vipp han! Bli ferdig med det!» sier tiltalte på et tidspunkt.

«Du må være jækli kalkulert. Ikke si det til noen flere», sier hun også.

– Hun spurte om jeg var kald nok til å gjennomføre dette. At det var viktig at jeg var kald, sier undercoveragenten i retten.

Medisin i kapsler

Under et møte på en restaurant i Kristiansand fortalte den tiltalte syvbarnsmoren om hvordan helsekostpiller kunne brukes til å lure i noen medisiner. Ifølge undercoveragenten fortalte tiltalte henne hvordan hun skulle putte sovetabletter oppi vitaminkapsler.

Tiltalte: « Hvis du hadde fått ham til å, ta ta noen sånn, eh... eller andre ting. Har du noen gang eh..., har du noen gang, gitt ham en vitamin (utydelig) ikke er (utydelig) .. aminpille?»

Undercoveragenten ler.

Anna: «En vitaminpille som ikke er en vitaminpille. Ja, hva skulle jeg ha gitt ham da, ’a?»

Tiltalte snakker, men opptaket er utydelig, før man hører: «Sleeping pill ... inni kapsel».

I senere samtaler snakker de mer detaljert om hvordan man skal få sovetablettene oppi vitaminkapslene og andre metoder for å dope ned den fiktive kjæresten.

Anna: «Nei, men virkelig. Du må vise meg. Bruker du pinsett eller? Jeg har brukt nål, med pinsett. Nei vet du, det fikk jeg ikke til. Det går ikke.»

Tiltalte: « Det går for meg. Heile tida.»

– Ikke dødelig

Mens de er på kjøretur, snakker de igjen om å dope ned den fiktive kjæresten, etter at de begge har møtt ham i en dramatisk setting. Det fremgår av opptaket at tiltalte gir undercoveragenten en kapsel.

Tiltalte: «Du skal ikke ta mer en én av disse her før du sover godt altså, og hvis du tar to, da sover du ekstra godt, og hvis du tar tre ... ja, hvis du tar fem, da er det tornerose»

Anna: «Men man kan jo dø av de fem da?»

Tiltalte: «Nei. (...) I dag kan du ikke dø av sovetabletter. Du kan ikke dø av ett brett med sovetabletter. Du kan ta alt du vil, men..»

Anna: «Stopper ikke hjertet å slå?»

Tiltalte: « Nei»

Anna: «Gjør det ikke?»

Tiltalte: «Nei ... Jeg har lest det at du du sovemedisin er ikke dødelig»

Anna: « Hva er det da ... hva kunne jeg brukt da for å ...»

Tiltalte: « Har ikke peiling. Jeg har aldri jeg har aldri vært borti dødelige stoffer (...)»

Savner du ham?

I en av samtalene spør «Anna» om tiltalte savner Hagel Pedersen.

Tiltalte: « Øystein?»

Anna: «Mm.»

Tiltalte: «Nei.»

Undercoveragenten ler.

Tiltalte: «Nei. Altså jo. Innimellom.»

Noen ganger under samtalene sier kvinnen at hun savner Hagel Pedersen, andre ganger sier hun at han ødela forholdet mellom henne og barnevernet.