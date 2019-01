FRYKTES BORTFØRT: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte i to og en halv måned. Foto: Privat / Politiet

Politiet: Dette er siste livstegn etter Anne-Elisabeth (68)

INNENRIKS 2019-01-15T08:01:19Z

Samme morgen hun forsvant, snakket 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen i telefon med et familiemedlem. Politiet mener at det er siste livstegn etter kvinnen.

Lone Lohne

Marianne Vikås

Publisert: 15.01.19 09:01 Oppdatert: 15.01.19 09:28

Politiet går tirsdag ut med tidspunkt for når Anne-Elisabeth Hagen skal ha blitt bortført.

– Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09.14, sier politiinspektør Tommy Brøske i en pressemelding.

Politiet mener at 68-åringen ble borte fra hjemmet sitt onsdag 31. oktober i perioden mellom klokken 9.15-13.30 og at siste sikre livstegn er denne telefonsamtalen.

Ektemannen Tom Hagen dro ifølge politiets opplysninger på jobb cirka klokken 9.00, og var tilbake i boligen cirka 13.30.

VG har tidligere meldt at Tom Hagen ringte politiet like etter klokken 14, og at han da hadde meldt at han hadde lett etter kona i noen timer og forsøkt å ringe henne uten å få svar.

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – Ti uker ingen skulle vite om

Offentliggjorde videoer

Det har gått fem dager siden politiet offentliggjorde to overvåkningsvideoer av det som tilsynelatende er to menn utenfor Tom Hagens arbeidsplass 31. oktober i fjor.

Til tross for gjentatte oppfordringer fra politiet og massiv medieomtale har hverken «Luemannen» eller «Telefonmannen» latt høre fra seg.

800 tips

Politiet har hittil mottatt drøyt 800 tips i saken. Omtale av saken i TV2-programmet Åsted Norge mandag kveld økte tipsmengden, ifølge politiet.

Tipsene omhandler personer, kjøretøy, mulige skjulesteder og andre observasjoner.

– Vi har også mottatt konkrete tips på de to personene som er fanget opp av overvåkningskameraene ved Futurumbygget, men disse er foreløpig ikke identifisert, sier Brøske.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å kommentere innholdet i tipsene.

Drapstrusler og løsepengekrav

De kriminaltekniske åstedsundersøkelsene ute og inne på eiendommen er nå fullført, melder politiet.

I parets hjem på Fjellhamar fant ektemannen et brev som de antatte kidnapperne har lagt igjen. I brevet kommer det frem et løsepengekrav på ni millioner euro i form av kryptovalutaen Monero .

I tillegg ble det rettet grove trusler om Anne-Elisabeths liv, dersom politiet ble involvert eller media omtalte saken.

Ti uker etter at 68-åringen forsvant, valgte politiet å offentliggjøre saken – etter å ha etterforsket på spreng i skjul , men uten å finne Anne-Elisabeth eller avsløre potensielle kidnappere eller skjulested.