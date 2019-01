BRÅSTOPP: Avlysninger og forsinkelser kan ramme flytrafikken mellom Norge og Storbritannia etter brexit. Flyselskapet Norwegian er en av de største aktørene på Londons Gatwick-flyplass. Foto: Jørgen Braastad, VG

«Hard brexit» kan føre til full fly-stopp til Storbritannia

INNENRIKS 2019-01-15T16:27:12Z

Norske myndigheter kan ikke garantere normal flytrafikk til og fra Storbritannia etter 30. mars i år, om Storbritannia stuper ut av EU uten en avtale.

Publisert: 15.01.19 17:27

Ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kan flytrafikken fra Norge til London og andre reisemål i Storbritannia stoppe helt opp:

– I ytterste konsekvens kan det bli full stopp i flytrafikken. Men jeg vurderer risikoen for det som liten, sier Dale til VG.

Før helgen svarte han Stortinget slik:

«Utan ei eller anna form for avtale mellom Noreg og Storbritannia vil desse flygingene ikkje kunne fortsette som i dag», skriver Dale i et skriftlig svar til Stortinget , datert 10. januar.

Ifølge departementet er det 482 flyginger hver eneste uke mellom Norge og De britiske øyene.

Mangler avtale

Tirsdag kveld klokken 20 norsk tid er det ventet at avstemningen om Theresa Mays plan for britenes uttreden fra EU skal starte.

Det «alle» frykter er en utmeldelse uten noen avtale. Derfor jobbes det nå på spreng blant britiske parlamentarikere for å unngå nettopp det.

Ifølge samferdselsminister Dale er det kritisk for norsk flytrafikk at det kommer på plass en avtale som regulerer flytrafikken mellom de to landene.

EUs regelverk om passasjerrettigheter vil ikke gjelde for reiser med britiske flyselskap fra Storbritannia til Norge, fra det øyeblikket britene forlater EU.

Også sikkerhetskontrollene kan bli annerledes. Ifølge samferdselsministeren vil kravene være de samme som for passasjerer som kommer fra eller reiser til andre tredjeland utenfor EU. Det kan bety dobbel sikkerhetskontroll.

Lav risk – store konsekvenser

– Risikoen er lav, men konsekvensen av et brudd kan bli veldig store dersom vi står uten avtaler, sier Jon Georg Dale.

– Det gjelder jo ikke bare Norge, så i mange land jobbes det nå hardt for å få på plass avtaler. Jeg tror for vår del at det er mulig å få avtaler på plass før Storbritannia forlater EU, legger han til.

– Hva slags rettigheter har passasjerer som er på feil side av Nordsjøen, i tilfelle alt stopper opp?

– Det kommer an på hva britene selv gjør med sin nasjonale lovgivning om passasjer-rettigheter, så det er for tidlig å svare på, sier Dale.

EU har nød-avtale

EU og Storbritannia er enige om en nødplan som hindrer de verste konsekvensene for EU-borgere.

Ifølge avtalen kan britiske fly fortsette å fly gjennom EUs luftrom i ett år i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Det samme gjelder fly fra EU i britisk luftrom. Men det er uklart om denne avtalen også gjelder EØS-land som Norge.

Tidligere har statsminister Erna Solberg (H) og hennes britiske kollega Theresa May inngått en politisk avtale om at de to lands borgere kan fortsette å bo og leve i hverandres land. Avtalen er imidlertid ikke gjort juridisk bindende ennå.

Kritisk tilgang på legemidler

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte i Stortingets Europautvalg 30. november i fjor. Da sa hun at myndighetenes kritiske bekymring også gjelder tilgang til legemidler etter en «hard brexit».

Ifølge referatet pekte hun på to særlige utfordringer:

«Og det er at flytrafikken på bakgrunn av manglende avtaler ikke opphører den dagen. Det andre er tilgangen på nødvendige medisiner og medisinsk utstyr som har noe av den samme utfordringen», sa Eriksen Søreide.