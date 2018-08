VGs dom over debatten: Offensiv Erna bedre enn Jonas

Publisert: 14.08.18 22:59 Oppdatert: 14.08.18 23:43

ARENDAL (VG) Erna Solberg (H) gjorde det bedre i årets store partilederdebatt enn Jonas Gahr Støre (Ap), mener VGs kommentatorer.

Under den politiske festivalen Arendalsuka møttes partilederne til en og en halv times knallhard debatt. Her er VG-kommentatornes dom over hvordan de presterte:

Statsminister Erna Solberg (H) og SV-leder Audun Lysbakken gjorde det best.

Solberg svarte offensivt på kritikken om manglende beredskap, og kom godt fra det. Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke klarte å få angrepene til å sitte helt.

VGs kommentatorer vil gi hele debatten terningkast fem.

NRK-programleder Fredrik Solvang er avslappet og trygg i programlederjobben. Skjærer gjennom når det er nødvendig. God til å finne smertepunktene mellom samarbeidspartiene i regjeringen, som i asylpolitikken. VG mener imidlertid at 90 minutter er i overkant lenge for en slik debatt.