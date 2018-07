FUNNSTED: Politiet opplyser at det fremdeles var flammer da de kom frem til funnstedet i Maridalen i Oslo onsdag. Foto: ODIN JÆGER, VG

Politiet om drapssak i Maridalen: – Vi aner ikke hvem offeret er

OSLO TINGRETT/MARIDALEN (VG) Liket sto fremdeles i brann da politiet kom frem til brannstedet. Det gjør identifiseringen vanskelig.

– Vi sliter med å identifisere offeret. Det sier noe om tilstanden til liket, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

Ifølge Kraby brant liket da politiet kom frem og det måtte fysisk slukkes.

Den døde personen ble funnet i Maridalen i Oslo onsdag, omtrent klokken 15.00, etter at brannvesenet først fikk melding om skogbrann.

– Det var fremdeles flammer da vi kom frem, sier han.

Én person som ble påtruffet i umiddelbar nærhet til funnstedet, ble i går ettermiddag pågrepet og siktet for likskjending. Han ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- medie, og besøksforbud.

Politiet opplyser at de har tekniske funn som knytter personen til drapet.

Han blir holdt i full isolasjon i en uke. Kjennelsen ble anket.

Tidligere drapsdømt

Den siktede er en norsk statsborger i 50-årene. Han er tidligere drapsdømt på 1980-tallet og har i ettertid blitt dømt for voldsbruk flere ganger.

Den foreløpig siste dommen kom i 2014.

Politiet håper at tekniske bevis på åstedet skal bistå dem i å identifisere offeret. Foreløpig vet ikke politiet hvem som ble drept.

– Vi aner ikke hvem offeret er, sier Hjort Kraby.

Politiet kan ikke på et så tidlig stadie i etterforskningen utelukke at flere kan være involvert i handlingen, men den siktede er hovedmistenkt for ugjerningen.

Siktede har hørt stemmer

I dommerens opplesning av kjennelsen i Oslo tingrett torsdag ettermiddag kom det frem at den drapssiktede i avhør har opplyst at han har hørt stemmer.

Siktede nekter straffskyld, opplyser mannens forsvarer Fridtjof Feydt til VG.

Politiet ba i retten om en psykiatrisk vurdering av den siktede, men ifølge politiet har han ikke samtykket til dette.

Den siktede var tydelig opprørt da han fikk vite at det ble brev- og besøksforbud.

Mannen erklærte foran pressen at han ikke vil bidra til flere avhør.

Søk i skogen

Politiet jobbet fremdeles med taktisk og teknisk etterforskning i Maridalen torsdag ettermiddag.

Ifølge politiet har den siktede opplyst at han har overnattet i nærheten av funnstedet. Det ble funnet flere teltcamper i skogen i Maridalen, utenfor stiene i det som er et populært turområde i Oslo.

Politiet håper nå at flere vitner melder seg, om de har hørt eller sett noe som kan være relevant. Det gjelder også folk som har bodd i teltene i nærheten.

I retten fremsto den siktede som sliten. Han hadde på seg grå joggedress og crocs og ba om at pressen fikk være til stede under fengslingsmøtet. Dette ble avslått av dommeren i saken og den gikk for lukkede dører.

Populært turområde

Funnstedet ligger nordvest for Hammeren, et populært turområde i Oslo. Det er i et bratt område med kratt og skog, og er ikke synlig fra Ullevålseterveien.

Til tross for tørr skog, var det kun et begrenset område på funnstedet som hadde brent. Håvard Lunde ved Krimvakta i Oslo politidistrikt forklarer at det skyldes at det var lite brennbar vegetasjon på funnstedet.