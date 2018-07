FORSVARER: Tor Erling Staff fotografert i forbindelse med «Lommemannen»-saken i 2008. Staff var en av Norges mest kjente og mest brukte forsvarere. Foto: JAN PETTER LYNAU

Slik minnes advokatkollegene Tor Erling Staff: – Den siste ekte forsvarer

Publisert: 22.07.18 22:56

Norske kjente forsvarsadvokater er i sorg etter den profilerte forsvareren har gått bort. Han beskrives omsorgsfull, intelligent, en bauta og lærermester.

Den profilerte forsvarsadvokaten sovnet stille inn på Smestad sykehjem søndag .

Staff har den siste tiden hatt Parkinson og er blitt medisinert for det, opplyser familien.

Han etterlater seg to sønner fra sitt ekteskap med Hilde Børresen. 72 år gammel inngikk han sommeren 2005 partnerskap med en mann .

Tor Erling Staff er kjent gjennom sitt virke som høyesterettsadvokat, og er tidligere omtalt som en av Norges mest frittalende og profilerte jurister.

Slik husker hans kolleger ham.

– Ga alt

– Når saker ser vanskelige ut og det er fristende å gi opp, tenker jeg på Staff som alltid ga alt for at alle skulle ha et forsvar. I det øyeblikk vi forlater den tanken, er vi ikke lenger en rettsstat, sier John Christian Elden til VG.

På Facebook skriver han at «nå har jusens bauta og læremester forlatt oss».

– Takk for kunnskap, visdom og etikk Tor Erling Staff, skriver han.

– Den siste ekte forsvarer

– Det er et stort tap, men han var heldigvis kommet til en god alder, sier forsvarsadvokaten Morten Kjensli.

Morten Kjensli ble ansatt av Staff som fersk advokatfullmektig og var den første juristen som jobbet i firmaet for Tor Erling Staff. Første gang de møttes var i retten da Kjensli var student.

– Han var en av de mest intelligente menneskene jeg har møtt, med en varme som var helt sjelden. I tillegg var ham den siste ekte forsvarer, sier advokaten og forklarer:

– Han var totalt uredd for å ta på seg saker han visste ville bli en belastning. Så hadde han ingen begrensninger om hvor langt han ville gå for klientene, selvfølgelig innenfor de etiske rammene.

– Utrolig utholdende

– Det er veldig trist, sier Janne Kristiansen, tidligere PST-sjef og nå spesialrådgiver i justisdepartementet. Hun har hatt han som kollega i 25 år.

– Han var et stort menneske. Han var en av de mest omsorgsfulle kollegene jeg har hatt som forsvarer. I tillegg var han en utrolig utholdende forsvarer. Han ga seg aldri.

Hun minnes sitt første møte med ham, i Oslo forhørsrett, da hun var en ung og uerfaren forsvarer fra Moss.

– Jeg visste nesten ikke hvordan jeg skulle finne papirene mine. Da kom han bort og sa at han skulle vise meg alt sammen.

Fantastisk advokat

– Han var en fantastisk advokat. Jeg har at gledet av å jobbe sammen med han flere ganger, sier advokat Geir Lippestad.

Han forteller at Staffs advokatkappe var så slitt at det var hull i den.

– Den bar han med stolthet, sier Lippestad, sier Lippestad.

Staff forsvarte ofte de mest forhatte forbryterne på tiltalebenken. Han trekker frem en med Staff i saken om drapet på Benjamin Hermansen. Staff og Lippestad forsvarte to av de tiltalte i saken.

– Han kunne ikke bare jus, men også alt mulig annet. Han sa flere ganger under Hermansen-saken at man må kjenne og føle for dem som er svakest i samfunnet. Han mente da dem som var tiltalt i alvorlige forbrytelser, sier Lippestad.

Uredd

– Tor Erling var og er et stort forbilde. Hans ureddhet var et lysende eksempel. Hans vilje til å provosere og til alltid å stille spørsmål ved det som er den etablerte sannhet vil bli dypt savnet, sier Brynjar Meling.

Meling understreker at selv om Staff kunne oppfattes som en brumlebass i mediene, var han alltid en gentleman i retten.

– Han var atskillig mer konform i retten enn i samfunnsdebatten, sier Meling, og understreker at det ikke gikk utover hans evne til å stille spørsmål.

– Han var ryddig og ordentlig, og han hadde alltid klientens sak i tankene, sier Meling.

– Ingen overdrivelse

Advokat Harald Stabell, har kun store ord å si om sin tidligere kollega.

– Bortgangen kom ikke som noen overraskelse, men jeg synes det er leit og trist, sier han og fortsetter:

– Han hjalp meg tidlig i karrieren med å bygge meg opp som ny advokat. Han kritiserte meg ikke og han ga mye ros. Den rausheten og rosen han ga, det har påvirket meg senere. Jeg bestemte meg for å følge hans rolle og har blitt mer raus selv.

Han så andre mennesker som har det vanskelig, forteller Stabell.

– Han var et stort menneske og en helt spesiell mann. Det er ingen overdrivelse.