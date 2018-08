Per Sandberg gikk av som fiskeriminister denne uken. Erna Solberg og SMK måtte lese i mediene at han tok med seg tjenestemobilen til Iran. Foto: Frode Hansen

MDG mener Sandberg har lurt statsministeren

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) Une Bastholm mener Per Sandberg holdt statsminister Erna Solberg for narr da han tok med seg jobbetelefonen til Kina.

Statsministerens kontor (SMK) måtte lese i mediene at Sandberg hadde med tjenestetelefonen til Kina, mens Næringsdepartementet la til grunn overfor SMK at han ikke hadde det siden han hadde fått en lånetelefon. Men Sandberg tok med begge.

– Per Sandberg har lurt statsministeren, og rett og slett holdt henne for narr, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson for MDG, til VG.

Slik reagerer hun på opplysningene som kommer frem i et svar statsminister Erna Solberg (H) ga Stortinget fredag.

Sandberg har innrømmet at han ikke fulgte varslingsrutinene da han hadde med seg jobbmobilen til Kina i mai.

– Oppgitt

– Man må sette sikkerheten foran personlig ubehag og frykt for å bli irettesatt. Jeg blir oppgitt over at hverken Sandberg eller de rundt ham sa fra at han hadde med seg tjenestetelefonen til Kina, fortsetter Bastholm.

Det var hun som stilte statsministeren spørsmål knyttet til Sandberg-saken.

Per Sandberg er blitt forelagt kritikken fra Bastholm.

Han skriver i en tekstmelding til VG at hun har grunn til å være oppgitt, men påpeker at MDG er oppgitt hele året. Sandberg sier at hans tidligere departement er fullstendig uskyldig og at han fortjener kritikk i denne saken.

Mandag måtte Per Sandberg (Frp) gå av som fiskeriminister, blant annet fordi han brøt sikkerhetsretningslinjene da han i sommer tok med seg jobbtelefonen sin på en uanmeldt ferietur til Iran.

I et svar til Stortinget opplyste han senere at han i tillegg hadde hatt med seg jobbtelefonen under en reise til Kina.

Fredag skriver statsminister Erna Solberg (H) i et svar til Stortinget at Statsministerens kontor (SMK) gjennom mediene ble kjent med at han hadde med seg jobbtelefonen sin til Kina.

– Bekymringsfullt

Aps nestleder Hadia Tajik mener dette er nok et eksempel på at det stadig dukker opp ny informasjon som forsterker inntrykket av at Solberg lenge ikke tok denne saken alvorlig nok.

– Det er bekymringsfullt at det er opposisjonen som hele tiden må drive fram opplysninger fordi regjeringen ikke legger alle fakta på bordet med en gang, skriver hun i en sms formidlet via Aps informasjonsavdeling.

– Har Sandberg bevisst lurt SMK?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Sandberg har beklaget og trukket seg. Men igjen har vi sett en statsråd som manglet rolleforståelse. Vi kan ikke ha statsråder som opptrer som statsråd bare når det passer dem selv og ellers opererer som privatperson eller partipolitiker. Denne praksisen burde Solberg satt ned foten for med en gang, men hun har latt det skure og gå, skriver Tajik.

Feil informasjon

Ifølge brevet til Stortinget ble SMK den 8. juni gjort kjent med påstander om at Sandberg skulle ha brukt tjenestetelefonen på reise til Kina, og det ble derfor satt i gang undersøkelser.

I svaret viser statsministeren til tilbakemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet, og skriver videre:

– Fordi hensikten med å levere ut lånetelefonen var å unngå at tjenestetelefonen skulle bli brakt med til høyrisikoland, la departementet til grunn at fiskeriministeren ikke hadde tatt med seg tjenestetelefonen til Kina, skriver Solberg og fortsetter:

– Statsministerens kontor la til grunn at informasjonen som var mottatt om at han ikke hadde med seg tjenestetelefon, var riktig. Informasjonen viste seg i ettertid å ikke stemme.

Ikke registrert innloggingsforsøk

I svaret kommer det også frem at undersøkelsene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) viser at det ikke er registrert forsøke på å logge seg inn i saksbehandlingssystemet mens Sandberg var på ferie i Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

I brevet kommer det også frem at Statsministerens kontor ikke var informert om Sandbergs deltagelse i feiringen av den islamske revolusjonsdagen på Akershus festning den 8. februar i år.

– Etter det vi har klart å bringe på det rene, hadde ikke Statsministerens kontor bekreftet informasjon om denne deltagelsen før den ble kjent gjennom mediene, skriver Solberg.