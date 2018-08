Demning i Bergen brast: E39 stengt og flere evakuert

INNENRIKS 2018-08-22T17:28:56Z

Politiet bekrefter at vannstanden nå er på vei ned etter at en midlertidig demning brast, og vann fosset ned mot bebyggelsen.

Publisert: 22.08.18 19:28 Oppdatert: 22.08.18 22:03

– Vi fikk beskjed om at det kunne akselerere raskt. Det var en liten vannstrømning i flere minutter, så knakk demningen sammen, stolpene sto i alle retninger og vannet fosset nedover. Jordmassene forsvant med vannet, vi så trær som knakk ut i elven, sier Trygve Opheim, Bergens Tidenes journalist på stedet, til VG.

Han forteller at de gikk nedover veien ved vannet, og at halvannen meter av jordmassen da var revet bort og rast ut i elven.

– Det var dramatisk, brannmennene løp i alle retninger. Hele demningen tømte seg i løpet av få minutter, sier han.

Politiet fikk klokken 20.20 fikk melding om at det hadde oppstått en omtrent 20 meter bred brist i demningen i nordgående retning, og at det var stor vannføring mot Eidsvåg i Åsane bydel.

Like før klokken 22 melder politiet at vannstanden er på vei ned, men at E39 fortsatt vil være stengt en stund fremover.

Måtte evakuere : – Det var litt blanding av panikk og redsel

Da VG like før snakket med operasjonsleder Per Algrøy fortalte han at omtrent 40 boliger er evakuert, men at det ikke er meldt om personskade. Politiet advarer imidlertid folk mot å bevege seg i området.

Det er store nedbørsmengder som har ført til at den midlertidige dammen nedenfor Sandviksfjellet ikke tålte vannmassene.

– Vi ser svært alvorlig på dette, og vi sitter nå og avventer konsekvensene av vannmassene som er på vei. Vi har satt krisestab og håndterer de som er evakuert, sier kommunaldirektør Anne Iran Fagerbakke til VG.

Jorunn Mjøs forteller at faren på 100 år er en av de evakuerte. Han har bodd i huset i Jordalsveien i hele sitt liv, siden han ble født der i 1918.

– Han er litt lei seg og spent, og sier at han aldri hadde trodd dette, og at det aldri har skjedd før, sier datteren på telefon til VG.

Jorun bor selv i Spondalen, og var og hentet faren etter at politiet ringte og informerte om evakueringen for halvannen time siden.

– Nå blir han her og overnatter til i morgen. Nå skal vi sitte og følge med på hva som skjer.

Munkebotsvatnet er en del av Stormøllenvassdraget som går fra Sandviksfjellet til utløpet i sjøen ved Elsero. Byrådet i Bergen har vedtatt å rehabilitere den nordre demningen, og i forbindelse med dette arbeidet er det bygget en midlertidig demning. Det er denne som onsdag kveld ga etter.

