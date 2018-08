Foto: privat

Leverandør av eksamenskurs sendte ut slankereklame til studenter

INNENRIKS 2018-08-20T20:18:37Z

Studenter fikk SMS-tilbud om vektreduksjon fra leverandør av eksamensforberedende kurs og kompendier.

Publisert: 20.08.18 22:18 Oppdatert: 20.08.18 22:38

På telefonen til flere nåværende og tidligere BI-studenter tikket det søndag kveld inn en melding der mottakerne fikk tilbud om å prøve lymfedrenasje eller vektreduksjon med SK-Norge.

Avsenderen av meldingen var selskapet Aspiri, som markedfører seg som «Nordens største og ledende leverandør av eksamensforberedende kurs og kompendier».

Selskapet viser seg å ha samme eier som skjønnhetstjenestene det ble reklamert for.

– Jeg reagerte for det første på at dette er veldig rettet mot BI. Rabattkoden som oppgis i meldingen inneholder «BI». Det er en skole med mye fokus på det overfladiske, riktige klær og å passe inn. For det andre er det direkte reklame for vektnedgang rettet mot unge studenter, sier BI-student Camilla Støylen.

En annen mottaker var en tidligere BI-student som ikke ønsker å stå fram med navn. Hun sier at hun stusset over at hun fikk melding fra Aspiri, som hun ikke hadde hatt noe med å gjøre på flere år.

– Jeg reagerte også på budskapet, som ikke har noe med tjenesten de driver med å gjøre. Studenter i dag har nok press fra før av, også skal de ha kroppspress på toppen av det? Det gjør meg forbanna, sier 26-åringen.

Ment som «hyggelig gest»

På Aspiris hjemmesider kan man lese at de har levert kurs til BI Oslos studenter siden høsten 2010, der de nå har over halvparten av skolens studenter på kurs, og at selskapet i dag tilbyr tjenestene sine til studenter over hele landet.

Styreleder i Aspiri, Andreas Bjerkedal, startet selv opp bedriften SK-Norge som SMS-en reklamerte for.

Bjerkedal beskriver overfor VG bedriften SK som «en helse og skjønnhetsklinikk med fokus på forebyggende helse». Han sier også at han står «veldig inne for behandlingene som ble tilbudt i gårsdagens SMS».

– Det var ment som en hyggelig gest til gamle kunder i forbindelse med at jeg nylig har startet SK. Min tanke var at tilbudet om behandlingene ville bli tatt godt imot, men jeg har forståelse for at flere har opplevd dette som spam, legger han til.

La seg flat

Bjerkedal sier til VG at han idag har sendt ut med en SMS der han beklager meldingen.

Følgende SMS skal ha blitt sendt ut mandag:

«Hei. Jeg er gründer bak Aspiri og SK. I går sendte jeg et tilbud til Aspirikunder med om behandlinger fra SK. Det var godt ment, men har forstått at dette var helt feil å gjøre. Jeg legger meg flat og beklager på det sterkeste. Du vil ikke oppleve liknende fra oss igjen. Mvh Andreas»

Camilla bekrefter overfor VG å ha mottatt en slik melding mandag ettermiddag.

Bjerkedal sier den opprinnelige reklamemeldingen gikk ut til Aspirikunder ved BI Oslo som har takket ja til reklame.

– Det gjelder imidlertid ikke reklame fra tredjeparter, som er grunnen til at jeg må legge meg helt flat og ta selvkritikk.

– Jeg vil gjerne presisere at denne typen markedsføring er noe jeg ikke befatter meg med i mine selskaper, hvorfor jeg ikke besitter den nødvendige kunnskapen til gjeldende regler. Jeg har forstått at dette er sensitivt og vil holde meg unna dette i all tenkelig fremtid.

– Har måttet korrigere Aspiris adferd en rekke ganger

Yngve Kveine, kommunikasjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI sier skolen svært godt forstår at deres studenter og alumni ikke ønsker å få slik reklame inn på telefonen.

Kveine sier skolen har bedt Aspiri om å forholde seg til enkle kjøreregler som handler om å ikke drive reklame i deres lokaler, og ikke bryte markedsføringsloven.