Tror Høyre snur og tillater eggdonasjon

Publisert: 03.04.18 08:03

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot tror at Høyre er på stø kurs til å tillate eggdonasjon på sitt landsmøte kommende helg. Men vedtaket kan bli koblet med et forbud mot at både egg og sæd kommer fra donorer.

Lørdag morgen skal landsmøtet på Gardermoen ta stilling til striden som har rast i partiet over flere år, og avklare endelig partiets syn på vesentlige spørsmål innenfor bioteknologi.

– De fleste fylkeslagene er for eggdonasjon, det samme gjelder Unge Høyre og Kvinnenettverket, så jeg føler meg rimelig sikker, sier Unge Høyre -lederen til VG. få dager før landsmøte skal stemme over forslaget.

– Men når delegatene stemmer etter egen overbevisning, er det alltid en risiko for at nei-siden klarer å fri til et tilstrekkelig antall delegater, legger hun til.

Utsatte i fjor

Høyre-landsmøtet i fjor var nær ved å snu partiets syn på eggdonasjon fra nei til ja.

Men så klarte helseminister Bent Høie med støtte fra Høyre-leder og statsminister Erna Solberg å overbevise et knapt flertall i landsmøtet om å utsette saken i ett år.

Frarådet eggdonasjon

I vinter sa Høyres programkomite, ledet av Jan Tore Sanner, nei til eggdonasjon med åtte mot tre stemmer.

Men en opptelling som Dagbladet har gjort i påsken, tyder på at 11 av 15 fylkeslag er uenig med Sanner.

– Jeg går til landsmøtet med lave skuldre i denne saken, sier Jan Tore Sanner til VG.

– Jeg har selv tvilt meg frem til mitt standpunkt, for dette er et vanskelig etisk spørsmål. I programkomiteen har flere endret standpunkt underveis og tvilt seg til både ja og nei, sier han.

Vil ikke kutte bånd med mor

Sanner sier nei fordi han ikke vil være med og bryte det sikre og biologiske båndet mellom mor og barn.

– Det kan være usikkerhet om far, men jeg står ved den rådende oppfatning om at den som føder barnet, bør være både den biologiske og genetiske mor. Det er et bånd vi ikke bør kutte nå, sier Høyre-nestlederen.

Endret familiemønster

Men Unge Høyre-lederen tror at hennes ja til eggdonasjon vil få flertall fordi mange vil ta konsekvensen av det norske familiemønsteret har endret seg:

– Mange synes det er rart å holde igjen på eggdonasjon når man har tillatt donasjon av sæd i så mange år. Et annet paradoks er at Jan Tore og mange av de som er enig med ham, vil tillate assistert befruktning til enslige men ikke assistert befruktning for kvinner som ikke kan få barn med egne egg, sier Bruflot.

Kryssdonasjon

Verken Sanner eller Bruflot utelukker at landsmøtet kan komme til at Høyre vil tillate eggdonasjon, men at det kan komme vilkår som stenger for at både egg og sæd kan komme fra donorer:

– Vi har vært opptatt av å vise og begrunne de to alternativene, så får landsmøtet bestemme hvordan de eventuelt vil ramme det inn, sier Jan Tore Sanner.

Hør podcast med Bioteknologirådets leder, Kristin Halvorsen

– Jeg har registrert diskusjonen om forbud mot kryssdonasjon. Men jeg forutsetter at landsmøtet må få stemme for eller imot både eggdonasjon og kryssdonasjon, sier Bruflot.

Unge Høyre-lederen vil også ha Høyre med på å tillate surrogati, men bare på frivillig og ideell basis, og uten økonomisk godtgjørelse til surrogatmor. Det synet var hun imidlertid alene om i programkomiteen.

PS: Allerede før Høyre bestemmer seg, sier et flertall av partiene på Stortinget - Ap, Frp, SV og Venstre - ja til eggdonasjon, mens KrF og Sp er imot. Før sommeren skal Stortinget ta stilling til om eggdonasjon kan bli tillatt i Norge.