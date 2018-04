PÅGREPET: Den siktede sykepleieren ble tatt av politiet i påsklen og fremstilt for varetektsfengsling i helgen. Bergen tingrett besluttet at hun skulle varetektsfengslet i fire uker. FOTO: FREDRIK SOLSTAD

Sykepleier erkjenner neddoping av pasienter: – De var urolige

Publisert: 03.04.18 11:13 Oppdatert: 03.04.18 11:30

Den siktede sykepleieren innrømmer å ha gitt minst fire pasienter antipsykotisk medisin ved et sykehjem i Bergen – fordi «pasientene var urolige og at situasjonen var stresset».

Det kommer frem av en fengslingskjennelse fra Bergen tingrett, som ikke er unntatt offentlighet.

Den kvinnelige sykepleieren i 40-årene ble pågrepet av politiet i påsken og fremstilt for varetektsfengsling.

I forbindelse med fengslingsmøtet ønsket sykepleieren å benytte seg av anledningen til å forklare seg og svare på spørsmål fra politiadvokaten og sin egen forsvarer.

– Jeg gav pasientene Seroquel og Quentapin, antipsykotisk medisin. Grunnen til at jeg gav dem medisinen var at pasientene var veldig urolige. Det var en stresset situasjon, forklarte hun.

– Ikke farlig overdose

Ifølge sykepleieren, kom medisinen fra et medisinrom på sykehjemmet.

– Det er uansett fare for bivirkning ved utskriving av medisiner, og jeg erkjenner at det var feil av meg å gi det ut, forklarte hun, og la til at den aktuelle medisinen ikke kunne ta livet av pasientene.

– Pasientene ble rolige og sovnet da de fikk medisinen. Det var kun en av pasientene som falt inn i tung søvn.

– Var du redd for hva som kunne skje med pasientene? spurte politiadvokaten.

– Det var ikke en farlig dose. Jeg ville bare at pasientene skulle roe seg, svarte sykepleieren.

Hun stilte også selv spørsmål om hvorfor pasienter må vandre hele natten.

– Ingen så at jeg ga medikamentene

Ifølge sykepleieren, takket hun ja til ekstra vakter på grunn av økonomi. Hun hevder at hun opplevde den første nattevakten som spesielt krevende.

– De andre så ikke at jeg ga medikamentene, men hadde kun tilsyn til pasientene. Jeg opplyste ikke om at jeg hadde gitt medikamentene til noen, forklarte hun.

Sykepleieren forklarte at hun fikk informasjon om ulike regler for ulike pasienter, og at hun forholdt seg til dem. Hun påsto også at hun fulgte opp pasientene cirka hvert 45. miutt til hver time gjennom natten.

– Jeg sendte en e-post til arbeidsgiver om at jeg ikke ville ta den andre nattevakten fordi det var en såpass krevende vakt.

Ifølge kjennelsen, møtte hun opp til den andre nattevakten

Bergens Tidende, som også har omtalt kjennelsen, skriver at det totalt var fire eldre pasienter som ble neddopet. De aktuelle pasientene ble sendt til sykehus da andre ansatte kom på jobb om morgenen.

Samtlige skal være skrevet ut igjen, skriver avisen .

Fant medisin under ransaking

Den siktede sykepleieren har jobbet som vikar ved flere sykehjem i Bergen-området, og politiet undersøker nå om lignende kan ha skjedd andre steder, deriblant en hendelse 8. mars i år.

Denne hendelsen bekreftet hun selv under fengslingsmøtet, men på spørsmål fra politiadvokaten, svarte hun tvilende på om tilsvarende har skjedd tidligere.

I forbindelse med ransaking av siktedes bolig, fant politiet medisin som lå løst.

– Det er ulike medisiner som jeg har fått tak i, dels på apotek og dels utenlands. Det er moren min som benytter denne medisinen, forklarte hun.

