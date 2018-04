DØDE PÅ SYKEHUS: Martine døde på sykehus som følge av hodeskader. Nå er en kvinne i 40-årene frifunnet for legemsbeskadigelse med døden til følge. På dette bildet tar Martine sine første skritt. Foto: Privat

Dagmamma frifunnet i Martine-saken

Publisert: 04.04.18 15:34

Dagmammaen som var tiltalt for å ha påført Martine (1) omfattende hodeskader som medførte døden, er frifunnet av Ringerike tingrett. Foreldrene til Martine er skuffet.

Det var 4. september i 2006 ca. klokken 10.00 at Martines foreldre leverte datteren til dagmammaen. Etter noen timer kontaktet dagmammen foreldrene og fortalte at datteren var i dårlig form. Ettåringen ble lagt inn på sykehus, hvor det ble påvist alvorlige hodeskader.

Rettsmedisinerne konkluderte med at Martine (1) døde av av såkalt «shaken impact syndrome», som innebærer filleristing og slag mot hodet.

Saken mot dagmammaen har vært henlagt to ganger tidligere, med bakgrunn i at politiet ikke klarte å bevise når skadene ble påført den ett år gamle jenta.

Det var med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet nå mente at de kunne stadfeste når Martine ble skadet. Dette førte til at dagmammaen ble tiltalt for vold med døden til følge.

Frifunnet

Påtalemyndigheten mente det kunne bevises utover enhver rimelig tvil at dagmammaen påførte den ett år gamle jenta skadene mens hun passet henne.

I februar og mars ble det avholdt rettsforhandlinger i Ringerike tingrett, og i dag konkluderte retten med følgende:

«Det er ikke bevist at tiltalte har handlet forsettlig», og dagmammaen ble enstemmig frifunnet.

Retten skriver i dommen at det ikke er avklart hvordan skadene har oppstått. Retten kunne ikke legge til grunn at dagmammaen hadde utsatt Martine for skader med vilje, og kunne ikke se bort fra at skadene kunne ha ha oppstått ved et uhell eller ved uaktsomhet.

Flere omstendigheter skaper ifølge retten en viss usikkerhet rundt om Martine var helt frisk da hun ble overlevert dagmammaen, «eller om det foreligger en mulighet - som ikke bare er teoretisk - for at noe også kan ha tilstøtt henne i den nærmeste tiden før overlevering».

Dagmammaens forsvarer, Thomas Randby, har ikke besvart VGs henvendelser onsdag ettermiddag.

Skuffet

Bistandsadvokaten til Martines foreldre, Marius Staurset, sier at frifinnelsen kom overraskende på foreldrene.

– Det er skuffet over resultatet. Ut fra hvordan rettsforhandlingene var, og den betydelige vitneførselen som var, var det et overraskende resultat. Ikke minst med hensyn til at påtalemyndigheten fant grunn til å skjerpe tiltalen under hovedforhandlingen, sier Staurset.

Når skjedde det?

Et sentralt bevisspørsmål for retten var nettopp når Martine ble skadet, og konkret om dette skjedde før eller etter at Martine ble levert til dagmammaen.

Martines mor Trine Lise Lie og dagmammaen har begge forklart i avhør at jenta var i fin form da hun ble levert mandag 4. september 2006.

I retten forklarte dagmammaen at Martine var «stille og rolig».

– Jeg trodde hun var trøtt og holdt på å sovne, og hun virket helt fin frem til jeg skulle skifte bleie på henne. Da begynte hun å rulle med øynene, forklarte dagmammaen om septembermandagen i 2006.

– Da hun rullet med øynene, ble jeg redd. Jeg ante ikke hva det kunne komme av. Det eneste jeg tenkte på var om det kunne være et epileptisk anfall, forklarte kvinnen.

Vurderer anke

Flere sakkyndige uttalte seg for retten om når skadene kan ha oppstått. Rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum sa følgende:

– Alt tyder på at skadene har oppstått etter klokken 10. Vi kan imidlertid ikke utelukke at skadene er påført før dette tidspunktet. Men at Martine skal ha oppført seg normalt med slike skader, er helt utenkelig, sier Rognum.

Retten skriver at det ikke kan konkluderes med sikkerhet om hvorvidt Martine fikk skadene før eller etter at hun ble overlevert til dagmammaen.

I dommen er avhørene av både mor og dagmammaen, hvor de sier at Martine var i fin form da hun ble avlevert, ikke omtalt under bevisvurderingen.

– Påtalemyndigheten mente at skadene ble påført etter at hun ble avlevert hos den tiltalte. Dette på bakgrunn av det samlede bevisbildet i saken, og da i særlig grad på bakgrunn av sakkyndiguttalelsene, sier statsadvokat Marit Formo til VG.

Påtalemyndigheten vil nå vurdere om saken bør ankes til lagmannsretten.

Aktor Marit Formo la i retten ned påstand om sju og et halvt års fengsel. Hun mente at dagmammaen mistet kontrollen over seg selv og ristet ettåringen mot noe hardt, skriver NTB.

Det var den såkalte cold case-gruppen i Kripos som bisto Sørøst politidistrikt i den nye etterforskningen som førte til at dagmammaen ble tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge.

