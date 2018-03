DRAMATISK: Oppe i fjellpartiet Kjosen gikk raset. Foto: Tom Erik Olsen

Tom Erik (39) så snøskred dele bygda i to fra kjøkkenvinduet

Publisert: 30.03.18 22:37

Han og familien synes fjellet så litt farlig ut den dagen og plutselig kom raset som delte hele bygda Skjånes i to.

– Vi satt og så ut av vinduet og syntes at det var mye snø i fjellet. Vi tenkte at det var fare for at det skulle bli skred. Så plutselig så vi raset, sier Tom Erik Olsen (39) som hos faren og familien sin i Skjånes i Gamvik kommune i Finnmark . Han bor til vanlig i Alta.

Det var iFinnmark som først omtalte saken. Veien til Skjånes kommune har vært stengt siden skjærtorsdag.

– Skredet delte bygda i to. Hoveddelen av bygda er på innsiden av raset, sier han. Raset stanset av seg selv omtrent 20–30 meter fra bilene som sto parkert nede ved veien.

Han forteller at det er 18 år siden sist det har vært lignende skred i bygda.

Familien ble isolert

Resten av familien bodde i et hus på andre siden av bygda som ble isolert av skredet. De måtte fraktes til andre siden med båt. Nå bor hele familien samlet i huset til Olsens familie.

Olsen forteller at de måtte utsette en dåp i går til i dag.

– Hverken presten eller dåpsbarnet kom seg forbi skredet. Så da ble det dåp i dag. Vi har hatt det veldig hyggelig, sier han.

– Artig

Olsen mener understreker at det er viktig å ha respekt for fjellet.

– Det jeg synes er viktig er at folk tar forbehold om at ras kan skje på dette tidspunktet på året. Det er vanvittig med mengder som kommer nå.

I tillegg opplevde han raset som lite dramatisk.

– Det var et lite ras egentlig. Det var ikke noe dramatikk i det. Det kom en fjellside og for over veien. Det er litt av delen ved å bo ved kysten i Nord-Norge, sier han og legger til:

– Det var artig. Når det gikk bra så kan man si at det var artig.

Ras flere steder

Det er ikke bare i Skjånes det har vært ras den siste uken. Siden forrige helg har det gått rundt 40 snøskred i Finnmark.

Det er utstedt snøskredvarsel for Vest-Finnmark og Finnmarkskysten på nivå 4 – det nest høyeste nivået – fredag.

– Omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred ventes. Unngå skredterreng, skriver varsom.no .

