ETTERFORSKER: I april i fjor siktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) den unge uiguren for terror i Syria. Etterforskningen pågår fortsatt, og siktelsen mot ham er opprettholdt. FOTO: SCANPIX

PST: Uigur siktet for terror i Syria

Publisert: 02.04.18 15:39 Oppdatert: 02.04.18 16:11

Først ble den unge uiguren gjenforent med sin kone i Norge, så dro han til Syria og deltok ifølge politiet i terrorhandlinger. Da han kom tilbake, ventet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på ham.

I fjor vår og sommer ble uiguren siktet for deltagelse og støtte til en militant islamistisk terrororganisasjonen i Syria – og varig utvist fra Norge.

Det var i mars 2012 at den etniske uiguren fikk innvilget en såkalt avledet oppholdstillatelse i Norge og ble gjenforent med sin kone. I 2014 fikk han oppholdstillatelse med flyktningstatus som gjaldt frem til 2028.

Men:

Da norske myndigheter ba om en fornyelse av oppholdstillatelsen noen måneder senere, så hadde den unge uiguren forlatt Norge og familien, ifølge et ferskt utvisningsvedtak mot ham.

– Besøkte foreldrene i Tyrkia

I samtaler med norske myndigheter har uiguren forklart at han dro til Tyrkia i 2014 for å møte foreldrene sine. Under det påståtte besøket skal han ha mistet passet sitt, slik at han måtte oppsøke den norske ambassaden i Ankara for å søke om et nytt reisedokument.

Søknaden ble imidlertid avvist siden han ikke hadde fornyet oppholdstillatelsen sin.

Uiguren hevdet videre at han forsøkte å reise fra Tyrkia med sine opprinnelige reisedokumenter, men uten hell. Han ble istedenfor pågrepet og plassert i et interneringssenter i Istanbul, hvor han ble sittende til desember 2015.

Etter løslatelsen skal uiguren ha dratt til Hellas, hvor han også satt fengslet i en periode.

Pågrepet

I september i fjor returnerte han til Norge, ulovlig. Da hadde PST allerede etablert en etterforskning mot ham, som fortsatt pågår, ifølge VGs opplysninger.

Sikkerhetstjenesten mener at han med skjellig grunn kan mistenkes for å ha vært tilsluttet en militant islamistisk terrororganisasjon i Syria som var knyttet til IS eller Jabhat al-Nusra.

Uiguren ble derfor pågrepet og varetektsfengslet – og senere dømt til ti måneders fengsel for brudd på utvisningsvedtaket. Han er den fjerde asylsøkeren i Norge som er siktet for terror etter flyktningstrømmen de siste årene.

I samtaler med norske myndigheter har uiguren hevdet at han aldri har vært en del av IS. Isteden har formålet med turen vært en helt annen: Han ville støtte Øst-Turkestans islamistiske parti, TIP, som kjemper for at uigurene skal få tilbake landet sitt.

« Jeg har aldri hatt intensjon om å drive terror mot Norge. », har uiguren uttalt.

– Utviklet hat mot kineserne

Den terrorsiktede mannen mener at hans handlinger og synspunkter på avreisetidspunktet i 2014 måtte sees i lys av undertrykkingen som Han-kineserne drev mot uigurene fra lang tid tilbake.

Han trakk også frem en konkret hendelse som han selv påsto å ha vært vitne til, drapene i Guangdong-provinsen i 2009. Denne hendelsen skal ha vært et vendepunkt for ham og starten på en radikaliseringsprosess.

« Jeg var øyenvitne til myrderiene og utviklet da et hat mot kineserne. Forbrytelsene mot uigurene radikaliserte meg. Dette hadde ingenting å gjøre med religion og islam. »

I vinter gikk uiguren til søksmål mot staten for å få omgjort utvisningsvedtaket. Under rettsforhandlingene anførte uigurens advokat, Adrian Norense Idehen, at klienten var en patriot – men ingen terrorist.

Advokaten fortalte også at uiguren nå kun var opptatt av å være med familien i Norge, uten at det var fare for terrorhandlinger.

Ifølge advokaten, sto klienten overfor et vanskelig valg da han kom til Norge i 2012: Befri hjemlandet eller bo med familien i et fredelig land, hvor han senere har fått to barn.

VG har vært i kontakt med advokaten, som ikke hadde anledning til å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

– Voldelig islamisme

Norske myndigheter festet ikke lit til uigurens historie, blant annet fordi historien endret seg underveis i samtaler med myndighetene og i avhør med PST, ifølge avgjørelsen fra tingretten.

PST mener fortsatt at den unge uiguren hadde vist en tydelig interesse for Syria, voldelig islamisme og global jihad på en Facebook-konto som de knyttet direkte til ham.

« På tidslinjen til denne Facebook-kontoen er det publisert flere videoer og bilder som viser krigshandlinger og selvmordsaksjoner i Syria, og ulike innlegg som støtter aksjoner gjennomført av ISIL og IMU (Jslamic Movement of Usbekistan). », står det i en avgjørelsen fra tingretten.

PST mener også at uiguren hadde vist sin støtte til de to organisasjonene ved å «like» bilder av en tidligere IMU-emir og en høytstående IS-leder.

« Det vises til den omtalte Facebook-profilen som kan kobles til saksøker gjennom navn og e-postadresse. »

Selv var uiguren uenig, og påsto at det var en venn som hadde kontrollert den aktuelle kontoen og lagt ut jihadistisk og islamistisk materiale.

Avhør og samtaler

I det første avhøret med PST erkjente uiguren at han hadde vært i Syria i noen måneder om sommeren og høsten 2014, samt i en periode i 2013. Han hevdet at han dro til det borgerkrigsherjede landet for å hjelpe en venn ut av Syria og at han oppholdt seg i et område som var kontrollert av TIP.

Ifølge PST, fikk uiguren blant annet lærdom om islam våpentrening i Syria. Han var også ved frontlinjene og kjempet mot regjeringsstyrkene ved minst to anledninger. I tillegg mener PST at uiguren var i samme leir som en kjent norsk fremmedkriger med ekstreme jihadistiske synspunkter og at de to blant annet benyttet samme telefon.

« Men hans motiv var hele tiden å delta i kampen for å frigjøre sitt hjemland. Han hadde intet globalt jihadistisk formål med å dra. Han var ikke da klar over at bare det å oppholde seg i Syria kunne føre til terrortiltale, og hadde få forutsetninger for å forstå dette. », står det i avgjørelsen fra tingretten.

Tror ikke på avradikalisering

Ifølge uiguren, ble han avradikalisert under fengselsoppholdet i Tyrkia i 2014–2015 da han traff en eldre uigur som fortalte ham at væpnet kamp ikke ville løse konflikten mellom uigurene og kineserne.

Norske myndigheter har imidlertid problemer med å se at det har funnet sted en avradikalisering.

Staten mener de kan dokumentere at uiguren oppholdt seg i Syria og at han var tilsluttet en militant islamistisk organisasjon som var knyttet til IS eller Jabhat al-Nusra – og at formålet med turen var hans ekstreme islamistiske holdninger.

Varig utvist

Uiguren dro til Syria etter at Kalifatet var etablert og viet stor oppmerksomhet verden over. Myndighetene tror derfor ikke på uigurens påstand om manglende IS-kunnskap.

« Det er statens oppfatning at det av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og for å forebygge terror er nødvendig å opprettholde utvisningsvedtaket. (...) Det må legges vekt på at han selv valgte å forlate familien for å dra til Syria før det yngste barnet var født. »

Oslo tingrett mente det var to viktige premisser som underbygget det endelige vedtaket om varig utvisning fra Norge og innmelding i Schengen informasjonssystemer (SIS):

PSTs sikkerhetsvurdering rundt personer som har oppholdt seg i treningsleirer og deltatt i væpnet konflikt i Syria, utgjør en fare for rikets sikkerhet. Uigurens reisevirksomhet og formål med reisene. Han var drevet av IS og andre grupper som har sluttet seg til og støtter ekstrem islam.

« Departementet har derfor etter rettens oppfatning foretatt en forsvarlig og riktig vurdering av at det fortsatt foreligger en reell fare for at saksøker enten selv vil foreta terrorhandlinger, eller gjøre forsøk på dette, eller overtale andre uigurer i Norge til å støtte ISIL eller andre ekstreme organisasjoner virksomhet og synspunkter om han ikke utvises. »