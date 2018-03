7. ETASJE: Dette bildet er tatt fra syvende etasje i høyblokken. Natt til fredag falt en mann i tidlig 20-årene ned herfra. Politiet mistenker at han kan ha blitt dyttet eller kastet i døden. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

BA: Derfor ble det slått drapsalarm i Fyllingsdalen

Publisert: 27.03.18 10:38

BERGEN (VG) Moren forklarte at hun lå og sov. Hennes sønn forklarte at vennen hoppet fra 7. etasje natt til fredag. Etter å ha fått svar på tekniske undersøkelser, slo politiet full drapsalarm.

Det skriver Bergensavisen (BA) om drapssaken i Fyllingsdalen i Bergen.

VG har tidligere skrevet at mannen forklarte at hans vennen hoppet fra 7. etasje, rett utenfor leiligheten hvor han og moren bor.

Moren skal ha forklart at sønnen og vennen kranglet litt etter at de kom hjem fra byen denne natten, men at dette ordnet seg.

Deretter skal mor ha forklart at hun sovnet, og at hun ikke fikk med seg noe mer.

BA skriver at etterforskerne mener mor og sønn har forklart seg usant:

«Det ble funnet spor inne i leiligheten og i området ved svalgangen, som politiet mener styrker mistanken om at fallet fra 7. etasje ikke var en ulykke.»

Varetektsfengslet

Først ble sønnen siktet for vold. Mandag ble siktelsen mot ham utvidet til drap, og hans mor ble siktet for det samme.

I går ble mor og sønn varetektsfengslet i fire uker, to av dem i full isolasjon. Begge nekter straffskyld for forsettlig drap.

Politiet mistenker begge for å ha utøvd vold mot mannen og kastet / dyttet ham over det midlertidige rekkverket utenfor leiligheten i høyblokken, eller medvirket til dette.

Både mor og sønn bor i leiligheten. Sønnen, en mann i tidlig 20-årene, var god venn med den avdøde mannen, som var på besøk denne natten.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland sier drapssiktelsen er basert på en bred etterforskning, blant annet opplysninger fra avhør og tekniske funn, men vil ikke kommentere detaljer i etterforskningen eller hendelsesforløpet.

Hun sier at politiet også har gjennomført en rundspørring.

Meldte selv fra

Det var like før klokken halv fem på natten at politiet rykket ut til boligblokken i Fyllingsdalen i Bergen. Meldingen kom fra den unge mannen som nå er siktet. Parallelt med at politiet ble oppringt, så ringte moren ambulansetjenesten.

Utenfor inngangspartiet fant politiet mannen i tidlig 20-årene død. Han hadde skader forenlig med fall fra stor høyde.

VG har ringt til naboene i 7. etasje. Ingen oppgir å ha vært vitner til selve fallet. Bergens Tidende har snakket med en mann som forteller at han mellom 04.30 og 05.00 «så en ungdom», han anslo å være i 20-årene, stå og holdene hendene oppå rekkverket og som lente seg litt fremover og så ned mot bakken.

En nabo VG har snakket med forteller at hun tidligere på natten våknet av skrik.

– Jeg visste ikke hva som hadde skjedd før journalist fortalte meg om dødsfallet. Jeg har vært i sjokk, sier kvinnen.

En venn av begge mennene, forteller at han er forbauset over siktelsen.

– At han er siktet for drapet synes jeg er veldig rart. De var supergode venner, Knoll og Tott, sier mannen.