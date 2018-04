Abid Raja om Grande-saken: Jeg skulle gjerne sett at vi var den foruten

SLÅR RING: Venstre-politikere VG har snakket med slår ring om partileder Trine Skei Grande. Foto: Frode Hansen

Dagen før Venstres landsmøte er det få som vil kommentere den omstridte saken fra 2008. Abid Raja sier de bør ha fokus på politikk.

I likhet med de fleste i sentralstyret og landsstyret, er Venstres visepresident i Stortinget meget ordknapp om partiets håndtering av episoden der Grande hadde sex med en 17-åring i 2008.

– Jeg ønsker at landsmøtet skal handle om politikk og de politiske sakene vi vil ha fokus på. Jeg skulle gjerne sett at vi var denne saken foruten, utover det ønsker jeg ikke å kommentere den, sier Raja til VG.

Fakta Grande-saken Grande-saken har vart siden i begynnelsen av januar. Da skrev Resett at Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande i 2008 hadde sex med en 17-åring i et bryllup i Trøndelag. 16. januar ga Grande et intervju med Aftenposten der hun gikk hardt ut mot det hun omtalte som rykter. 18. januar intervjuet VG den daværende 17-åringen, som i dag er 26 år. Han fortalte at de hadde ligget sammen frivillig. Siden har både han og en kvinnelig deltaker på festen levert varslinger til statsminister Erna Solberg og fortalt om hvordan de opplevde at Grande oppførte seg. Solberg har sagt at hun stoler på Grandes versjon av saken. Tirsdag skrev Sps 1. nestleder Ola Borten Moe på sin Facebook-side at hendelsen fant sted på en fest knyttet til Borten Moes bryllup i 2008, og at 17-åringen var der fordi de er i slekt. Han gikk god for slektningens versjon. Onsdag skrev VG at Venstre-kilder sier at Grande-rådgivere har svertet 26-åringen internt i partiet og overfor medier.

Borten Moe-angrep

Det var dagen før Venstre gikk inn i regjering i januar, at Grande gikk ut i Aftenposten og kommenterte det hun omtalte som en rykteflom om saken. Da hadde blant annet det høyreorienterte og omstridte nettstedet Resett omtalt episoden fra 2008.

– Jeg er ingen overgriper, sa hun til avisen.

Det førte til at 17-åringen, som i dag er blitt 26, ga et intervju til VG hvor han sa at han og Grande hadde frivillig sex i 2008, og at han reagerte på hennes versjon av saken.

Tirsdag denne uken gikk 1. nestleder i Sp Ola Borten Moe ut på Facebook og sa at hendelsen skjedde i hans bryllup på ettersommeren 2008, og at 17-åringen er en slektning. Han angrep Grande for å mistenkeliggjøre slektningens versjon av saken .

Onsdag skrev VG at rådgivere til Grande internt og overfor medier, ifølge kilder har hevdet at den nå 26 år gamle mannen er arbeidsledig og psykisk ustabil og at det ikke var nødvendig å ta hensyn til hans versjon av hva som har skjedd.

– De lyktes: Det ble ikke stilt noen spørsmål internt, ifølge en Venstre-kilde.

– Trine selv må kommentere

Nå er det få Venstre-politikere som ønsker å kommentere saken.

– Det er Trine selv som eventuelt må fortelle om eller kommentere denne saken, sier fylkesleder Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre.

– Er det behov for partibehandling?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Leder Roger Granum i Oppland Venstre sier det ikke er noen sak.

– Dette er gjørme som pressen skaper og som de ikke har noe med.

Boye Bjerkholt, leder i Akershus Venstre, sier saken ikke har offentlig interesse.

– Ja, det mener jeg og jeg tror det er noen som er interessert i å nøre opp under her. Midt ønske er at politikk skal stå i fokus og jeg tror ikke at det vil stå i veien på landsmøtet.

Gjenvalg

Venstres valgkomité gikk tidligere i år inn for gjenvalg av Grande som partileder.

– Vi hadde en samtale med henne i forbindelse med at vi innstilte henne som leder, der hun hadde anledning til å si noe hvis det bare noe hun mente vi burde vite, sier Ketil Kjenseth, stortingspresentant for Venstre og leder av partiets valgkomité, til VG.

Han sier at det i samtalen ikke kom frem noe som tilsa at de ikke skulle innstille henne som leder.

– Jeg har ikke hørt om noen henvendelser eller ønsker i stortingsgruppen om at Grande skal redegjøre ytterligere for saken, sier Kjenseth.

Avviser det kildene sier

Statssekretær Jan Christian Kolstø (V) var kommunikasjonssjef i Venstre til partiet gikk inn i regjering.

Han avviste anklagene om å ha bidratt til stigmatisering.

– Dette er påstander fra anonyme kilder som jeg vil avvise. Jeg har hverken truffet eller snakket med den personen det er snakk om og har ikke grunnlag for å komme med noen karakteristikk av vedkommende.