OPPGITT: Den russiske FN-ambassadøren er rystet over anklagene mot Russland. Foto: Mary Altaffer / TT / NTB scanpix

Russland: – De leker med ilden og kommer til å angre

VG / NTB

Ingeborg Aspeli

Publisert: 06.04.18 07:27

Russland inviterte i går kveld til møte i FNs sikkerhetsråd for å be medlemmene om støtte til å finne andre forklaringer på angrepet.

– Det her er som et absurd teater, kan dere ikke komme på noe bedre?, sa den russiske FN -ambassadøren til representantene i sikkerhetsrådet torsdag kveld norsk tid.

De nekter for å stå bak angrepet mot Sergej Skripal som ble forgiftet med det sjelden nervemiddelet Novitsjok i begynnelsen av mars. Han åpnet møtet med en lang tale der han hevdet at Russland er offer for ærekrenkelser fra Storbritannia og dets allierte.

– Britiske myndigheter er så freidige at de påstår Russland mest sannsynlig er ansvarlig for hendelsen i Salisbury. Vel, vi tror også at det er mest sannsynlig at etterretningstjenester i visse land står bak denne provokasjonen, sa Nebenzja videre, men vil ikke si hvilke land Russland tror kan stå bak angrepet.

Fakta Skripal-saken: Sergej Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet.

Ble pågrepet i Moskva i 2004 og innrømmet i avhør ha å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995.

Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. Skripals tilstand er fortsatt kritisk, mens datterens tilstand er bedret.

Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt og anklaget Russland for å stå bak.

Russland nekter og har etterlyst beviser.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) gransker nå prøver av den angivelige nervegiften, men har ikke trukket noen konklusjon.

Storbritannia har likevel utvist en rekke russiske diplomater og har fått andre land, blant dem Norge til å gjøre det samme.

Russland har svart ved å utvise en rekke diplomater fra de samme landene, blant dem Norge Kilde: NTB

Han mener at Storbritannia anklagelser er en den av en propagandakrig mot Russland, og ambassadøren sammenlignet det med nazistenes kampanjer under andre verdenskrig. Nebenzja kom også med en advarsel.

– Vi har sagt til våre britiske kolleger at de leker med ilden og kommer til å angre seg.

Den russiske FN-ambassadøren viste også til den britiske krimserien «Mord og mysterier», eller «Midsomer Murders», for å forklare hvorfor Russland ikke står bak giftangrepet.

– Alle som har sett krimserier, som «Mord og mysterier», vet at det ikke er smart å prøve å ta livet av folk med en så offentlig og oppmerksomhetsvekkende metode, sa Nebenzja.

Han sa også at alt peker mot at angrepet var godt planlagt og koordinert, og beregnet på å undergrave Russland.

Storbritannia rikker seg ikke

Storbritannias FN-ambassadør Karen Piece fyrte tilbake med å si at Russland har funnet på 24 teorier om hvem som står bak forgiftningen, men understreket nok en gang at britene bare har én og det er at Russland står bak.

– Storbritannia nekter å samarbeide med oss under påskuddet at offeret ikke samarbeider med den kriminelle. Et lovbrudd ble begått på britisk jord, muligens en terrorhandling, og det er våre borgere som er ofrene, sa Nebenzja.

