Mor siktet for drapsforsøk på tre barn

INNENRIKS 2019-02-01T11:29:14Z

En kvinne i 30-årene er pågrepet og siktet for å ha forsøkt å ta livet av sine tre små barn.

Publisert: 01.02.19 12:29 Oppdatert: 01.02.19 13:05

Det melder BA , som skriver at hendelsen skal ha skjedd tidligere i uken i en leilighet i Bergen kommune. Ifølge avisen skal de tre barna ha blitt utsatt for såpass grov vold at politiet anser det for drapsforsøk.

Ellen Eikeseth Mjøs forsvarer den siktede kvinnen.

– Jeg kan bekrefte at jeg skal i et fengslingsmøte, men jeg har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier hun til VG.

Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett fredag ettermiddag. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med politiadvokat Cathrine Krohn, men til BA sier hun at saken er svært komplisert:

– Vi undersøker hendelsesforløpet. Vi vil ikke kommentere den ytterligere på grunn av bevisforspillelsesfare.

VG følger saken.