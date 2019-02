Øvelseskjørte i 118 km/t

Politiet reagerte på høy fart og aggressiv kjøring i 90-sonen, og stoppet personbilen like utenfor Sola. Bak rattet satt en 16-åring som øvelseskjørte.

Publisert: 18.02.19 21:58







Det var en trafikkpatrulje på E39, sør for Stavanger , som reagerte på kjøringen.

– Bilen hadde en snittfart på 118 km/t i 90-sonen, og holdt også for kort avstand til forankjørende bil. Det ble oppfattet som aggressiv kjøring, sier operasjonsleder Helene Strand til VG.

les også Stanset for å hjelpe – fikk egen bil stjålet

Politiet fikk stoppet bilen, som viste seg å være en far og datter ute på øvelseskjøring.

I tillegg til hastigheten manglet bilen speil av typen som er påkrevd for øvelseskjøring. Faren fikk beslaglagt førerkortet på stedet, og politiet opplyser at det kan bli forelegg for begge i tillegg til sperrefrist for bilføreren.

les også Professor foreslår begrenset førerkort for eldre

– Det er tatt avhør av både fører og ledsager, og opprettet sak. De har ikke avgitt noen forklaring på hvorfor kjøringen var slik, sier Strand til VG.

– Det er egentlig ikke å anbefale å øvelseskjøre i 90-sonen. Man skal være klar for trafikken man ferdes i, og ledsager har et ekstra ansvar for dette, sier hun.